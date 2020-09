Al-Hilal di Giovinco escluso dalla Champions AFC: troppi contagi

L’Al-Hilal è stato escluso dalla Champions League Asiatica. A fermare la squadra saudita, campione d’Asia uscente per la quale milita anche l’italiano Sebastian Giovinco, è stato il Covid-19.

All’interno della rosa guidata da Razvan Lucescu è scoppiato un vero e proprio focolaio ed il fatto che attualmente siano ben quindici i giocatori positivi ha negato la possibilità di convocare per la sfida contro lo Shabab Al Ahli il numero minimo di giocatori consentito.

Lo staff tecnico ha presentato la sua formazione ufficiale per la partita in programma in serata, con il tecnico costretto a disegnare un undici titolare con ben tre portieri (due sarebbero naturalmente stati schierati come giocatori di movimento), consegnando un elenco totale di soli 11 elementi. Il minimo consentito dal regolamento, però, è 13, e la AFC è stata costretta ad escludere l’Al-Hilal.

“L’Al-Hilal non è riuscito a convocare i 13 giocatori richiesti per la partita del Gruppo B di AFC Champions League contro lo Shabab Al Ahli e quindi, ai sensi dell’articolo 4.3 delle regole speciali applicabili alla competizione durante la pandemia Covid-19, lo si considera ritirato dalla competizione – si legge nella nota della Confederazione asiatica -. Tutte le partite giocate dall’Al-Hilal con solo 11 giocatori a disposizione, sono da considerarsi nulle ai sensi dell’articolo 6 del regolamento dell’AFC Champions League e quindi vengono promossi agli ottavi il Pakhtakor e lo Shabab Al Ahli”.

Il club aveva chiesto di rinviare la partita, cosa possibile in circostanze eccezionali, ma l’AFC ha reso noto che un eventuale spostamento della sfida avrebbe avuto un impatto negativo sul già fitto programma e quindi ha deciso di non concedere eccezioni.

OMNISPORT | 23-09-2020 23:32