Al Hilal, Inzaghi stavolta i 5 gol li fa: super Nunez ma l'Al Nassr vola con tripletta di Joao Felix, Ronaldo a 949 gol

Che sapore ha vincere 5-0? Simone Inzaghi non può ovviamente cancellare il pokerissimo subìto nella finale di Champions League col Psg ma riprende fiato in Saudi League e con il suo Al Hilal travolge per 5-0 i padroni di casa dell’Al-Ettifaq nel quinto turno di campionato. Stranno crescendo i suoi big, prima Theo Hernandez e ora Nunez, autore di una doppietta.
- Al Hilal, cinquina con spettacolo
- All Nassr, show di Joao Felix
- Ronaldo, rigore sbagliato ed eurogol
Al Hilal, cinquina con spettacolo
Gol e spettacolo dunque per Inzaghi: l’Al Hilal impiega 23′ per sbloccare la gara con Marcos Leonardo su assist di Hamad Al-Yami ma poi dilaga: al 39′ segna Nunez su cross di Malcom. Nella ripresa al 47′ Neves su calcio di rigore concesso per un mani in area di Hendry poi ancora Leonardo e infine Nunez per il 5-0 finale. Con questo risultato, l’Al-Hilal è salito a 11 punti ma resta a -5 dai rivali dell’Al Nassr che si sono imposti per 5-1 in casa dell’Al-Fateh all’Al-Oula Park Stadium ottenendo la quinta vittoria su 5 partite.
All Nassr, show di Joao Felix
Grande protagonista l’ex Milan Joao Felix che ha segnato la sua seconda tripletta stagionale, dopo quella d’esordio contro l’Al-Taawoun, portando il suo bottino a otto gol, due in più di Cristiano Ronaldo, che ne ha segnati cinque. La partita ha visto anche il croato Brozovic infortunarsi e uscire dopo soli 18′. Joao Felix ha aperto le marcature per l’Al-Alamy al 13′ con un tiro da fuori area che Amin Bukhari non è riuscito a parare. Nel secondo tempo, gli ospiti hanno pareggiato con Sofiane Bendebka, che ha capitalizzato su un rimbalzo del portiere dell’Al-Nassr dopo il tiro uno contro uno di Akambi al 54′.
Ronaldo, rigore sbagliato ed eurogol
E Ronaldo? Prima ha sbagliato un rigore al 59′ (respinto da Amin Bukhari) poi un minuto dopo ha rimediato. Ricevuta palla sul vertice sinistro dell’area, si è spostato a convergere e piazzare all’incrocio dei pali opposto un arcobaleno imprendibile per il portiere avversario. Gol numero 949 della carriera di CR7, arrivato tra l’altro a quota 800 con le sole maglie di club. Al 67′ arriava il tris di Felix, poi Coman fa poker su assist di Cr7 ed infine Felix fissa il punteggio sul 5-1 su un rimbalzo della difesa dell’Al-Fateh dopo un tiro del senegalese Sadio Mané.
Nell’altro incontro di giornata l’Al-Hazem ha ottenuto la sua prima vittoria contro i padroni di casa dell’Al-Akhdoud per 2-1 al Prince Hazlul bin Abdulaziz Sports City Stadium di Najran. Nawaf Al-Habshi ha aperto le marcature per l’Al-Hazem al 20l, ‘Al-Akhdoud ha pareggiato al 33′ con Ghassan Hawsawi ma Ahmed Al-Nakhli ha segnato il gol della vittoria per l’Al-Fateh al 40’. L’Al-Hazem ha portato il suo punteggio in classifica a 5 punti, mentre l’Al-Akhdoud resta ultimo a zero punti, dopo aver subito la quinta sconfitta consecutiva.