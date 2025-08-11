Al Hilal, Inzaghi forza 6: segna subito anche Nunez. CR7 due gol e sconfitta

Al Hilal travolge l’Aarau 6-0 con gol all’esordio di Núñez. L’Almería batte l’Al-Nassr 3-2: doppietta di CR7 che non basta a evitare il Ko dei sauditi

Simone Inzaghi vola in amichevole ed esordio da sogno per Darwin Núñez. L’attaccante uruguaiano, arrivato nella giornata di ieri, segna già la sua prima rete con la nuova maglia dell’Al Hilal. La formazione dell’ex tecnico dell’Inter ha dominato contro gli svizzeri dell’Aarau, imponendosi con un netto 6-0.

Delusione, invece, per i rivali dell’Al Nassr che contro l’Almeria perdono fuoricasa per 3-2 nonostante una doppietta di Cristiano Ronaldo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al Hilal, un dominio assoluto contro l’Aarau

La gara dell’Al Hilal si è sbloccata grazie a un’autorete di Petit, seguita dalle marcature di Milinkovic-Savic, Malcom e dalla doppietta di Kanno. In chiusura, la ciliegina sulla torta: il primo sigillo di Darwin Núñez, arrivato con un potente destro in area.

L’uruguaiano subito protagonista

Approdato in Arabia Saudita in grande condizione fisica dopo la preparazione con il Liverpool, Núñez ha sfruttato al meglio i pochi minuti concessi. Simone Inzaghi, alla seconda beffa in due giorni, punta su di lui come nuovo numero 9, ma dovrà contendersi il posto anche con Marcos Leonardo e con il bomber Mitrovic, assenti in questa sfida.

Theo Hernández, invece, ha iniziato dal primo minuto, preferito a Renan Lodi (una scelta che sembra destinata a ripetersi).

L’Almería beffa l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo

Nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato, l’Almería di Rubi ha superato l’Al-Nassr 3-2, al termine di un match spettacolare disputato all’UD Almería Stadium.

Dopo appena sei minuti, Arribas ha sbloccato il risultato su assist di Baptistao. Lázaro ha sfiorato il raddoppio colpendo palo e traversa nel giro di pochi minuti.

Ronaldo colpisce due volte

Alla prima occasione, i sauditi hanno trovato il pari: splendida combinazione in area, rifinita da Mané per Cristiano Ronaldo, che ha insaccato di destro. Al 39’, il portoghese ha firmato la doppietta su rigore, portando l’Al-Nassr momentaneamente avanti.

Quattro minuti più tardi, un errore di Nawaf ha spalancato la porta a Embarba, abile a segnare da oltre metà campo. Nella ripresa, con CR7 rimasto negli spogliatoi, Arribas ha ispirato il gol del definitivo 3-2, ancora a firma di Embarba. Nel finale, un calcio di punizione di Mané si è stampato sull’incrocio, negando il pari ai sauditi.