Al Hilal, Inzaghi inciampa e spiana la strada a Ronaldo: incubo zero tituli

Per l'ex tecnico dell'Inter solo un pari per 2-2 con l'Al-Taawon, ora è a 5 punti dall'Al Nassr di Cr7, rimonta quasi impossibile, andrà in azzurro?

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pasqua amara per Simone Inzaghi in Arabia. L’Al Hilal frena in casa e pareggia 2-2 con l’Al-Taawon nella 27esima giornata di Saudi Pro League e ora si trova a 5 punti dall’Al Nassr di Ronaldo, capolista. Si profila una stagione da zero tituli per l’ex tecnico dell’Inter che resta tra i candidati per la successione a Gattuso sulla panchina della Nazionale.

Il flop in Arabia avvicina Inzaghi alla Nazionale

Un fallimento in Saudi League potrebbe avvicinare Simone Inzaghi alla carica di ct dell’Italia. Il tecnico piacentino è nella lunga lista di papabili per prendere il posto del dimissionario Gattuso ma per lui sarebbe più facile, rispetto ai vari Allegri e Conte, liberarsi del contratto con la sua squadra di club, ma lui non sembra affatto intenzionato a lasciare l’Arabia.

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Leonardo evita la sconfitta

Alla Kingdom Arena, i giocatori l’Al-Hilal ha sprecato una facile occasione dopo l’altra, sia pur con l’alibi di tante assenze, e ha rischiato anche la sconfitta. L’Al-Hilal ha aperto le marcature con il suo giovane attaccante francese Mohamed Kader Meiti grazie a una grande azione individuale al 44′, prima che l’Al-Taawon tornasse in campo nel secondo tempo e segnasse due gol con due splendidi colpi di testa del brasiliano Gerotto al 55′ e al 67′. A salvare Inzaghi dal ko interno un gol di Leonardo al 76′.

A 6 giornate dalla fine Ronaldo è primo a +5

Con questo risultato, il bottino l’Al-Hilal è salito a 65 punti, mantenendo la seconda posizione per differenza reti, davanti all’Al-Ahli ma è scivoltao a 5 punti dalla capolista mentre l’Al-Taawon è a 46 punti al quinto posto, lontano dalla lotta per la promozione e dalla zona retrocessione. Il tutto a 6 giornate dal termine della stagione.