Al Hilal, Inzaghi meglio di Luis Enrique: 20esima vittoria di fila e +7 su Ronaldo

Al Hilal rimonta il NEOM 2-1, centra la 20ª vittoria di fila e torna a +7 in vetta alla Saudi Pro League grazie al rigore decisivo di Ruben Neves.

Altra rimonta per Simone Inzaghi, primo posto in Saudi League e un primato incredibile dopo un avvio di stagione in sordina e con qualche problemuccio di gioco e risultati, ma ora tutto è cambiato in meglio. Dopo la vittoria nel derby con l’Al Nassr di CR7, il tecnico italiano tiene salda la vetta con l’Al Hilal: anche ieri è arrivato un altro successo, per 2-1, in rimonta sul NEOM. Per la squadra di Inzaghi si tratta della 20a vittoria consecutiva (tra cui 12 di fila solo in campionato), meglio del PSG dei fenomeni di quel Luis Enrique che lo umiliò nella scorsa finale di Champions.

Primo tempo: legni e svantaggio

Nel corso della prima frazione gli ospiti hanno creato diverse occasioni, andando vicinissimi al gol con Sergej Milinkovic-Savic, fermato dal palo. A sorpresa, però, il NEOM ha sbloccato il risultato poco prima dell’intervallo: sul cross di Said Benrahma, Mohammed Al Burayk ha trovato la deviazione vincente di testa.

La reazione dell’Al Hilal

Dopo l’intervallo la capolista ha alzato il ritmo e ha trovato il pareggio al 49’: calcio d’angolo di Ruben Neves e incornata vincente di Hassan Al-Tambakti. Poco dopo anche Theo Hernandez ha colpito il legno, confermando la pressione costante degli ospiti.

Il rigore decisivo. La rimonta si è completata al 66’, quando Neves ha trasformato dal dischetto il penalty concesso per il fallo di Faris Abdi su Al-Tambakti, firmando il gol del definitivo 2-1. Con questo risultato l’Al Hilal rafforza il primo posto e si issa a quota 41 punti in classifica, +7 sull’Al Nassr di Ronaldo, l’Al Tawoon e l’Al Ahli.

Neves protagonista

Dal 22 settembre 2025 Inzaghi le ha vinte tutte. Inoltre, nell’ultima gara di campionato, l’Al Hilal ha chiuso con un dato di expected goals pari a 2,42 contro lo 0,93 del NEOM, confermando la superiorità mostrata in campo.

In questa stagione ha già raccolto 16 punti da situazioni di svantaggio, primato del campionato (e +26 di differenza reti). E con un gol e un assist, Neves è salito a dieci partecipazioni dirette a una rete in campionato (sette gol e tre assist), superando il totale messo insieme nell’intera annata precedente.