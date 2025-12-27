Al Hilal, Inzaghi non si ferma più e ritrova anche il miglior Milinkovic-Savic

L'Al Hilal continua a vincere e Inzaghi prosegue la sua striscia di vittorie consecutive: davanti però rimane sempre l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo

L’Al Hilal rischia ma continua a vincere: 3-2 contro l’Al-Khaleej dell’ex Olympiacos Fortounis. Il successo allunga anche l’incredibile striscia di 15 vittorie consecutive per la squadra di Inzaghi tra campionato, Champions League asiatica e Kings Cup. Ruben Neves e compagni, nell’ultima sfida in Saudi League, erano sul 3-0 già al 57 grazie ai gol di Al Hilal, Kanno, Milinkovic Savic e l’ex Barcellona Malcom. Gli avversari hanno provato a rimontare nel finale con i gol di King e Masouras, ma era troppo tardi. La difesa di Inzaghi ha tenuto negli assalti finali e ha portato a casa una vittoria importantissima, grazie anche al miglior Milinkovic-Savic.

Inzaghi-Milinkovic Savic, come ai vecchi tempi

Era prevedibile che, con l’arrivo di Simone Inzaghi all’Al Hilal, Milinkovic-Savic avrebbe avuto un ruolo ancora più centrale nel progetto del club saudita. Alla Lazio i due hanno scritto la miglior pagina della storia recente dei biancocelesti, con quello scudetto sfiorato e sognato nella stagione del Covid. Inzaghi ha schierato il serbo titolare in praticamente tutte le partite e, dopo i tre gol segnati nella Champions League asiatica, si è sbloccato anche in campionato. L’ultima rete nella Saudi League risaliva allo scorso 10 ottobre contro l’Al-Ettifaq. Un ritorno al gol in grande stile: uno stacco da atleta puro con il quale scavalca tutti e di testa la mette dentro. Poco prima l’incredibile slalom in area, che però si spenta tra i guantoni del portiere. Ora, Inzaghi e Milinkovic-Savic, quel campionato mancato nella Capitale provano a vincerlo in Arabia Saudita, ma c’è qualcuno che si oppone e risponde al nome di Cristiano Ronaldo.

La lotta con Cristiano Ronaldo

Infatti, con questi tre punti, l’Al Hilal consolida il secondo posto, ma davanti rimane sempre l’Al Nassr del portoghese. Nonostante una partita in meno rispetto alla squadra di Inzaghi, Ronaldo e compagni sono a +1 dall’Al Hilal. La squadra sembra aver fatto il definitivo salto di qualità, anche grazie all’arrivo di Joao Felix. L’Al Nassr sta provando a interrompere il dominio degli ultimi anni dell’Al Hilal, vincitrice di quattro campionati nelle ultime sei edizioni: nel 2019 l’ultima vittoria dei gialloblù che vogliono vincere anche insieme a Cristiano Ronaldo per chiudere un cerchio. Inzaghi però continua a macinare vittorie su vittorie per mettere i bastoni tra le ruote nei piani dell’Al Nassr.

Inzaghi, percorso netto nella Champions League asiatica

Non solo campionato però per Simone Inzaghi. L’allenatore italiano dovrà tenere alta la tradizione recente dell’Al Hilal nella Champions League asiatica. Il club ha vinto il massimo torneo continentale per club due volte negli ultimi sette anni, perdendo anche una finale nello stesso lasso di tempo. A due giornate dalla fine della prima fase, l’Al Hilal è prima nel girone West con sei vittorie su sei. L’aritmetica qualificazione al prossimo turno è già in tasca.