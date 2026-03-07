Al Hilal: Inzaghi salvato da Benzema, senza Ronaldo l’Al Nassr più vulnerabile, la corsa continua

La doppietta di Benzema trascina l’Al Hilal e rilancia le ambizioni di Inzaghi. Con l’assenza di Cr7 l’Al Nassr rischia di perdere terreno

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La corsa al titolo nella Saudi Pro League resta apertissima. L’Al Hilal di Simone Inzaghi torna a respirare grazie a Karim Benzema, protagonista nella netta vittoria contro l’Al Najma. Il francese, rientrato dopo un problema muscolare, ha firmato una doppietta decisiva che ha indirizzato la partita. Intanto la lotta al vertice resta serrata, con Al Ahli e Al Nassr ancora pienamente coinvolte.

Benzema trascina l’Al Hilal

L’Al Hilal ha superato con autorità l’Al Najma con un netto 4-0, rilanciando la propria corsa al titolo. Karim Benzema ha sbloccato la gara poco prima dell’intervallo con un colpo di testa su assist di Al Dawsari, subito dopo l’espulsione di Al Haleel che ha lasciato gli avversari in dieci uomini. Da quel momento la squadra di Inzaghi ha controllato la partita con grande tranquillità. Il francese ha poi chiuso definitivamente i conti all’82’ su assist di Milinkovic-Savic. Per Benzema sono già cinque gol nelle prime quattro partite con il club di Riad.

Una goleada che rilancia la squadra di Inzaghi

Dopo il raddoppio di Benzema, l’Al Hilal ha dilagato nel finale. Malcom ha firmato il terzo gol pochi minuti dopo, mentre Milinkovic-Savic ha completato il poker all’87’. Il successo arriva contro l’ultima in classifica, ma è comunque importante per interrompere un momento meno brillante. La vittoria consente alla squadra di Inzaghi di restare pienamente in corsa per il titolo. L’Al Hilal continua infatti a inseguire le rivali dirette in una classifica molto corta.

Senza Ronaldo l’Al Nassr appare più fragile

Il campionato saudita resta apertissimo con tre squadre coinvolte nella lotta al vertice. L’Al Ahli è salito momentaneamente al primo posto dopo la vittoria contro l’Al Ittihad. Al Nassr, che deve ancora giocare la propria partita, è invece alle prese con l’assenza di Cristiano Ronaldo, fermo per infortunio. Una situazione che potrebbe rendere la squadra più vulnerabile nella corsa al titolo. In questo scenario l’Al Hilal prova ad approfittarne, affidandosi al momento d’oro di Benzema.