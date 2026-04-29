Al Hilal: Inzaghi sorride, Benzema e Milinkovic Savic fanno un dispetto a Cristiano Ronaldo

L’Al Hilal batte il Damac con Milinkovic-Savic e rinvia la festa dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo: titolo ancora in bilico a quattro giornate dalla fine.

L’Al Hilal rinvia la festa di Cristiano Ronaldo. La corsa al titolo in Saudi League per Cristiano Ronaldo subisce uno stop inatteso: l’Al Hilal supera il Damac grazie a una rete di Milinkovic-Savic e rimane pienamente in corsa. Il successo degli uomini guidati da Simone Inzaghi costringe l’Al Nassr a rimandare la possibile celebrazione del campionato e tiene tutto ancora in bilico.

Una serata complicata per Benzema

Nonostante una prestazione opaca e condizionata da problemi fisici, Karim Benzema ha comunque inciso indirettamente sulla partita. Il francese, stretto nella marcatura e spesso colto in fuorigioco, non è riuscito a brillare, ma ha contribuito a creare spazi per i compagni. Il suo apporto, pur meno evidente, si è rivelato utile per il risultato finale del match che tiene la classifica ancora aperta.

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Infatti, la vittoria consente all’Al Hilal di restare agganciato alla corsa titolo, annullando il primo match point stagionale. Con quattro giornate ancora da disputare e lo scontro diretto contro l’Al Nassr all’orizzonte, tutto resta in bilico. Benzema, soprannominato “Gatto”, avrà tempo per recuperare e tornare decisivo.

Milinkovic-Savic protagonista assoluto

Milinkovic-Savic continua a dimostrare il suo valore in Saudi League. L’ex Lazio, definito da molti un centrocampista con istinti da attaccante, ha dominato la scena contro il Damac. Già nei primi minuti ha sfiorato il vantaggio con due tentativi – uno al volo e uno di testa – senza però trovare la precisione.

Alla terza occasione, però, non ha fallito: su assist di Theo Hernandez, finalizza di testa dopo una costruzione che ha coinvolto anche Benzema. Una rete che decide la gara e tiene viva la lotta al vertice nonostante il passo falso della squadra di Inzaghi nelle scorse settimane.

Controllo totale e gestione finale

Con Ruben Neves a orchestrare il gioco, l’Al Hilal ha mantenuto il controllo per tutta la durata dell’incontro. Nella ripresa il ritmo si abbassa, scelta che non soddisfa Inzaghi ma permette alla squadra di gestire il vantaggio. Nel finale spazio anche a Marcos Leonardo, vicino al raddoppio ma senza fortuna. Il risultato, tuttavia, non cambia. La squadra di Inzaghi sale a 71 punti ma resta a -5 dall’Al Nassr che già stasera potrebbe virtualmente chiudere i giochi se vince.

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