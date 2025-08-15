Al Hilal, Inzaghi sorride, Theo e Nunez già brillano: 3-2 al Waldhof Mannheim

Eurogol del mancino ex Milan, prodezza anche del bomber nell'amichevole con i tedeschi: tra due settimane il debutto in Saudi League contro l'Al Riyad

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Segnali positivi per Simone Inzaghi a due settimane dal debutto in Saudi League (il 29 agosto se la vedrà contro l’Al Riyadh per la prima giornata di campionato): l’Al Hilal – sia pur tra luci ed ombre – si è imposto per 3-2 in amichevole contro i tedeschi del Mannheim. A fronte di qualche sofferenza di troppo si registrano le belle prestazioni dei due nuovi acquisti Theo Hernandez e Nunez, autori di due super gol.

Al Hilal subito sotto

Inzaghi ha iniziato la partita con la seguente formazione: Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, João Cancelo, Theo Hernandez, Ruben Neves, Nasser Al-Dawsari, Mohammed Kanno, Salem Al-Dawsari, Malcom e Darwin Nunez. Avvio sprint dei tedeschi e Bounou, il portiere della nazionale marocchina, ha dovuto subito compiere una parata magistrale su un tiro di Lohkemper (3′) ma due minuti dopo ha dovuto arrendersi ad Okpala che, su cross di Voelcke, ha anticipato proprio Theo segnando il gol del vantaggio.

Tre gol in meno di mezzora

L’Al-Hilal ha reagito subito segnando tre gol in meno di mezzora. Al 16′ golazo di Theo Hernandez nell’angolino con un tiro da oltre 20 metri. Al 25′ il sorpasso firmato Joao Cancelo e al 33′ il tris di Nunez, che già si era messo in mostra nei test precedenti. L’ex Liverpool, oggetto dei desideri di Napoli, Milan e Juve, ha ricevuto un passaggio preciso al limite dell’area, ha eluso i difensori tedeschi prima di scagliare un potente tiro all’incrocio dei pali, senza lasciare scampo al portiere.

Milinkovic-Savic ko

Reazione furiosa del Waldhof che ha accorciato le distanze con un colpo di testa di Michel su cross di Klünter al 35′ mentre al 40′ solo la traversa ha evitato il 3-3 dopo una gran conclusione di Lohkemper. Nel secondo tempo Inzaghi ha cambiato tutto, schierando le seconde linee e facendo giocare Moteb Al-Harbi, Khalifa Al-Dawsari, Renan Lodi, Ali Lajami, Abdulelah Al-Malki, Abdullah Al-Zaid, Hamad Al-Yami, Kaio César, Marcus Leonardo e Abdullah Al-Hamdan. Non c’era invece Milinkovic Savic messo ko da un problema al ginocchio

Nella ripresa la gara è rimasta equilibrata ma il risultato non è cambiato.