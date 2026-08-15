Al Hilal: Inzaghi vince al debutto grazie a tre rigori, partita la sfida di Benzema a Ronaldo

Nella prima giornata della Saudi League l'ex tecnico dell'Inter conquista tre punti grazie al successo sull'Al Fiasaly per 4-2, doppietta di Neves

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Parte col piede giusto Simone Inzaghi nella sua seconda stagione sulla panchina dell’Al Hilal. Per battere il neopromosso Al Faisaly, però, la squadra dell’ex tecnico dell’Inter ha avuto bisogno di tre rigori, concessi dal severo arbitro spagnolo Jesús Gil Manzano, scelto per l’occasione per il prestigio che il fischietto iberico mantiene anche al di fuori dei propri confini.

La sfida a Ronaldo

Riparte dunque la sfida tra l’Al Hilal di Benzema a Cristiano Ronaldo, che sarà in campo stasera con il suo Al Nassr: una rivalità che si rinnova e che ha visto subito la partenza sprint della squadra di Inzaghi

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Benzema parte col piede giusto

La super squadra dell’Al Hilal ha scatenato un turbine di calcio offensivo nei primi 45 minuti. Benzema , giocando con libertà e totale autonomia, ha aperto le marcature su uno dei tre rigori concessi ai padroni di casa. Il francese, supportato da Malcom e Summerville – al suo debutto ufficiale in Arabia Saudita – ha poi contribuito alla realizzazione di altre due reti con il brasiliano Neves, che ha trasformato gli altri due penalty.

Lo sforzo collettivo della squadra di casa ha soffocato ogni tentativo offensivo degli avversari. Il portiere Bono, semplice spettatore prima dell’intervallo, è rimasto tale in una partita che non ha visto alcun cambiamento di slancio. Anzi, l’Al Hilal avrebbe potuto aumentare il vantaggio, ma è andato all’intervallo con un comodo 3-0.

Tre rigori per l’Al Hilal

Il dominio in campo ha indotto gli uomini di Simone Inzaghi a un eccesso di sicurezza, così da concedere più occasioni agli avversari, e l’Al Faisaly ne ha approfittato. Mendy ha accorciato le distanze e Théo Bongonda ha riaperto la sfida. Proprio quando la squadra ospite stava esercitando la massima pressione è stato assegnato un altro rigore. Un’altra occasione in cui la difesa dell’Al Faisaly ha trasformato un contrasto in un intervento imprudente. E per la terza volta, il portiere spagnolo Pacheco non è riuscito a fermare Rúben Neves . L’Al-Hilal giocherà la prossima partita contro l’Al-Raed lunedì nei sedicesimi di finale della Coppa del Re.