Al Hilal, Inzaghi vola con gli eurogol di Theo Hernandez: Ronaldo è solo a -2

In Saudi League sedicesima vittoria di fila per l'ex allenatore dell'Inter: battuto per 3-1 l'Al-Kholoud, vince anche l'Al Ittihad di Benzema

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Chiamatelo Simon sceicco. Inzaghi centra la sedicesima vittoria di fila sulla panchina dell’Al Hilal e si avvicina sempre più alla vetta: grazie al successo per 3-1 sull’Al-Kholoud ora l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, primo in classifica, dista solo due lunghezze.

Inzaghi a -2 da Ronaldo

A lanciare la squadra di Inzaghi è stata una doppietta di Theo Hernandez, sempre più scatenato. Gli altri gol sono stati segnati da Savic ed Enrique che ha realizzato l’unico gol dell’Al-Kholoud su calcio di rigore. Il primo tempo si è concluso con un pareggio per 1-1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Al-Hilal ha dominato la partita per gran parte dei 90′, in particolare nel secondo tempo, sprecando diverse occasioni da rete per aumentare il proprio vantaggio. Decisiva anche l’espulsione al 37′ di Abdulrahman Al-Dossari dell’Al-Kholoud per un violento fallo sul brasiliano Leonard. Al 44′ la gara si sblocca con un rasoterra dal limite dell’area di Savic che si è infilato nell’angolo in basso a destra della porta. Verso la fine del primo tempo, all’Al-Kholoud è stato concesso un rigore realizzato da Enrique.

Theo versione fenomeno

Nella ripresa è venuta fuori la classe di Theo che prima (al 61′) si è avventato sulla respinta del portiere dopo il tiro di Davic segnando il secondo gol dell’Al-Hilal e poi all’81’ – su assist del solito Savic – ha sparato un potente tiro alle spalle del portiere per il 3-1.

Vince anche l’Al-Ittihad di Benzema che ha battuto il Neom per 3-1 in una partita giocata al King Khalid Sports City Stadium di Tabuk. I gol dell’Al-Ittihad sono stati segnati da Roger Fernandez, Steven Bergwijn e Ahmed Al-Ghamdi, mentre l’unico gol del Neom è stato segnato da Saeed Benrahma.