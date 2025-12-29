Al-Hilal, Simone Inzaghi mette Cancelo fuori rosa, cessione a gennaio: le big di serie A drizzano le antenne

Qualcuno lo ha definito “numero dieci prestato alla fascia“, ed in effetti la descrizione non è del tutto fuori luogo. Classe estro, e quella scarsa attenzione a certi movimenti senza palla tipica di un fantasista magari del calcio anni ’80.
Cancelo dal Valencia all’Arabia Saudita
Questo è, in gran parte, Joao Cancelo, il terzino portoghese attualmente in forza all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, in Arabia Saudita. Ma ancora per poco tempo, a quanto pare. L’exploit nel Valencia gli valse l’ingaggio prima all’Inter e poi alla Juventus, dove si narra ancora delle urla rivoltegli da Bonucci e Chiellini per “tornare” a coprire il suo spazio. Successivamente tre stagioni e mezza alla corte di Pep Guardiola: titolare del Manchester City, finisce via via nelle retrovie, tanto da accasarsi prima al Bayern Monaco nel gennaio del 2023 e poi al Barcellona.
Cancelo-Inzaghi, storie tese
Trofei in serie ma anche tanti problemi con i vari allenatori: l’estro e la tecnica, soprattutto se concessi in dote ad un terzino, non possono differire troppo dall’applicazione nei movimenti difensivi. E in questo Joao Cancelo ha sempre peccato, tanto che il suo attuale allenatore, Simone Inzaghi, lo ha praticamente bocciato. Il tecnico ex Inter, che in quanto a fase difensiva non è secondo a nessuno, ha escluso il portoghese dalla lista dei giocatori per disputare la Saudi Pro League. Di fatto, quindi, l’ex Inter e Juventus è finito fuori rosa e può diventare un’occasione appetibile sul mercato.
Mendes cerca l’affare
Il suo procuratore, il plenipotenziario Jorge Mendes, sta cercando una soluzione europea. Nell’anno del Mondiale, infatti, la volontà del terzino è di trovare minutaggi in una squadra importante per non rischiare di perdere la Nazionale e arrivare alla competizione, come riporta il quotidiano spagnolo Sport, nella migliore condizione possibile.
Cancelo, Inzaghi ha deciso
A inizio stagione Cancelo aveva accusato un infortunio alla coscia che ne ha limitato il rendimento: Inzaghi lo ha potuto schierare in Champions League in tre occasioni dal rientro di fine ottobre, ma niente campionato. Di qui la decisione di cambiare subito aria, a gennaio senza aspettare l’estate. Secondo Arryadiyah, la decisione del tecnico italiano è definitiva, così come già capitò per Renan Lodi pochi mesi fa.
Niente ritorno al Barcellona
Cancelo vuole tornare in Europa: come riporta calciomercato.com, le voci sul Barcellona, in cui ha giocato nella stagione 2023/24, sono state spente sul nascere. Eppure, il portoghese può rappresentare un’occasione importante per chi cerca un rinforzo di esperienza e qualità sulle fasce, in particolare a destra.
Cancelo, la Juventus ci pensa
In Premier non mancano le occasioni, ma Mendes sta già muovendo tutte le sue pedine e in Italia ci sarebbe un’altra ex squadra di Cancelo, la Juventus, che dovrà necessariamente prendere un terzino destro vista l’imminente partenza di Joao Mario. Oltretutto l’Al-Hilal si farebbe carico di parte dell’ingaggio. Se ne parlò gia l’anno scorso all’epoca di Thiago Motta: corsi e ricorsi in vista?