Al Hilal, disastro di Koulibaly: Inzaghi perde la sua prima partita nella Saudi League e Ronaldo e in agguato

Sconfitta casalinga per la squadra di Simone Inzaghi che si arrende al Neom Sports Club, è il primo ko per l’ex allenatore dell’Inter in campionato da oltre un anno

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La sconfitta che non ti aspetti. L’Al Hilal aveva tutte le intenzioni di cancellare la delusione della scorsa stagione e di mettere con forza e autorità le mani sulla Saudi Pro League. Invece alla quinta di campionato non solo arriva lo stop, ma una sconfitta casalinga per la squadra di Simone Inzaghi che dal suo arrivo in Arabia Saudita non aveva mai perso in campionato.

Il disastro di Koulibaly spalanca le porte

Una gara che si complica subito per l’Al Hilal che al 15’ si trova già sotto di un gol. Ma sono i padroni di casa che si complicano la vita da soli, dopo un batti e ribatti in area di rigore, l’ex difensore del Napoli Koulibaly nel goffo tentativo di respingere la palla di testa finisce per battere il proprio portiere. E’ il segno di una serata storta per i ragazzi di Simone Inzaghi che provano a prendere in mano le redini della partita ma che al 45’ subiscono anche la rete del raddoppio a opera di Amadou Konè. La ripresa è un assalto alla porta del Neom Sports Club, arriveranno 17 conclusioni complessive dell’Al-Hilal ma nessuna in grado di cambiare il risultato.

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Ronaldo e l’Al Nassr in agguato

Simone Inzaghi non aveva mai perso una gara di campionato dal suo arrivo in Arabia Saudita, il problema nella scorsa stagione era stato qualche pareggio di troppo soprattutto nella fase finale della Saudi Pro League che non gli hanno permesso di conquistare il titolo. Ora invece si complica la rincorsa alla vittoria visto che l’Al Nassr ha subito l’opportunità di chiudere il gap nel match contro el Abha in programma mercoledì e al primo posto potrebbe salire anche l’Al Qasdiah. Alla squadra di Inzaghi non è bastato neanche il debutto dell’ex Arsenal Martinelli (l’acquisto più importante di questa sessione di mercato) che non è riuscito a ribaltare le sorti dell’incontro.

La classifica degli allenatori più pagati al mondo

La prima sconfitta in campionato per Simone Inzaghi arriva proprio nel giorno in cui viene pubblicata la classifica degli allenatori più pagati al mondo che vede proprio l’ex tecnico dell’Inter al primo posto con un guadagno di 22,34 milioni di sterline. Alle sue spalle c’è Diego Simeone dell’Atletico Madrid, poi Mikel Arteta dell’Arsenal. Si continua al quarto posto con Oliver Glasner al Notthingham Forest e poi con Alonso al Chelsea. Per trovare un altro allenatore italiano bisogna scendere alla posizione numero 9 con Enzo Maresca (10 milioni di sterline all’anno al Manchester City).