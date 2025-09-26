Show Theo Hernandez e Milinkovic-Savic, Inzaghi più forte anche del Var con l'Al Hilal

L'ex Milan firma un gol super e guida l’Al-Hilal al successo per 3-1 sull’Al-Okhdood. Doppietta di Marcos Leonardo, Inzaghi imbattuto ma solo quarto

Si rivedono le falcate di Theo Hernandez, si rivede un gol strepitoso del francese che ricorda una delle sue prodezze viste negli anni in rossonero, si rivede la vittoria che all’Al Hilal mancava da circa un mese in Saudi League. Alla Kingdom Arena, la squadra di Simone Inzaghi ha superato in rimonta l’Al-Okhdood 3-1 ed è salita al quarto posto in classifica nel campionato arabo. Dopo due pareggi consecutivi, i biancoblù hanno ritrovato i tre punti grazie alle reti decisive di Theo Hernandez e Marcos Leonardo. Il racconto della gara e l’analisi del gol di Theo.

Avvio difficile, poi la rimonta per l’Al Hilal di Inzaghi

L’inizio non è stato dei migliori per l’Al-Hilal, colpito al 14’ da Narey con la prima conclusione in porta degli ospiti. La squadra di Inzaghi ha faticato a reagire e ha rischiato di subire il raddoppio, ma proprio nel finale di primo tempo la qualità dei campioni è venuta fuori.

Il pari è arrivato al 42’ quando Milinkovic-Savic ha colpito di testa e il portiere Portugal ha respinto sui piedi di Marcos Leonardo, bravo poi a ribadire in rete. Pochi minuti più tardi è stato Theo Hernandez a prendersi la scena: il terzino francese ha raccolto palla in difesa ed è partito in contropiede, dribbling secco a centrocampo, ha accelerato per 50 metri e con un sinistro preciso rasoterra sul palo opposto ha firmato il 2-1, ribaltando il match con una vera prodezza personale.

Con questo gol, Theo Hernandez ha raggiunto quota tre reti nelle ultime quattro partite tra campionato e coppa. Arrivato in estate dal Milan per 25 milioni di euro, l’esterno francese si sta confermando un acquisto decisivo, capace di incidere non solo in fase difensiva ma anche con giocate da attaccante aggiunto.

Il VAR in Saudi League annulla due reti ad Inzaghi

Nella ripresa il VAR ha annullato il gol di Koulibaly per fuorigioco all’inizio dell’azione. E non solo. Al 67′, il guardalinee ha alzato di nuovo la bandierina dopo un gol di Marcos Leonardo , iniziato con un gran passaggio di Tambakti, ma il brasiliano è stato colto in posizione di fuorigioco.

Solo a 10 minuti dalla fine, l’Al Hilal è riuscita a chiudere la gara: Neves ha calciato un calcio d’angolo strepitoso sul secondo palo e Milinkovic-Savic ha segnato da distanza ravvicinata

Classifica e prospettive

Grazie al successo di ieri sera, l’Al-Hilal rimane imbattuto con due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate, a ridosso di Al-Nassr e Al-Ittihad. L’Al-Okhdood, invece, resta inchiodato all’ultimo posto senza punti.

