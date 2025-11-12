Al Ittihad, Conceicao peggio che al Milan: divorzio vicino, un ex Juve al suo posto

Esonero vicino per il tecnico portoghese, non stanno arrivando i risultati sperati: in pole c'è Didier Deschamps che lascerà la nazionale francese

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Sono Sergio Conceição , sono venuto a costruire la gloria con l’Al Ittihad “, sono state queste le parole pronunciate dall’allenatore portoghese il 9 ottobre 2025, poco più di un mese fa, quando ha firmato il suo contratto con il club saudita. “La vittoria non è un’opzione; è un’identità che ci definisce. I rivali possono cambiare e gli alleati possono cadere, ma il campione rimane”. Parole che, a distanza di settimane, stanno assumendo un significato diverso, diluendosi.

Conceicao rischia l’esonero

Con solo tre vittorie in sette partite (due sconfitte e due pareggi) , il futuro di Sergio Conceição all’Al Ittihad potrebbe essere a rischio e la sua avventura araba potrebbe essere anche più breve di quella al Milan. Molti riferiscono già che la dirigenza del club a Gedda sarebbe in contatto con un altro allenatore: Didier Deschamps . L’attuale CT della nazionale francese non ha smentito le voci quando gli è stato chiesto di questa possibilità. Lascerà la panchina dei Blues dopo la Coppa del Mondo , una decisione già concordata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Deschamps

“Ho avuto alcuni contatti. Non farò nomi, ma conoscono la mia situazione. Dal momento in cui ho preso la decisione – e non ho intenzione di fare marcia indietro, questo è chiaro – sarò libero dopo i tempi concordati e non mi proibisco nulla”, ha detto Deschamps a Téléfoot .

La situazione in classifica

Conceição, da parte sua, sta cercando di ribaltare la situazione, cosa che non sarà facile. Il suo predecessore, Laurent Blanc, fu esonerato quando la squadra era al terzo posto, ma la sconfitta contro l’Al Nasr segnò il suo destino dopo soli 14 mesi di incarico. Il tecnico portoghese voleva rilanciarsi dopo la deludente esperienza al Milan . Ha firmato un contratto fino al 2028, cosa che ora sembra difficile da rispettare. L’Al Ittihad è terzo, a quattro punti dalla squadra di Cristiano Ronaldo.