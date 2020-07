Al Milan l'ex Juve o il campione del mondo: la scelta dei tifosi

Dopo aver risolto il dilemma legato a Stefano Pioli, al Milan tocca sciogliere la matassa Ibrahimovic: con la conferma del tecnico, il futuro di Zlatan potrebbe essere ancora in rossonero, a patto che torni il sereno nelle relazioni tra lo svedese e l’a.d. Ivan Gazidis.

Nel frattempo, il Milan però si guarda attorno in cerca di un centravanti con affiancare o sostituire Ibra. Nella prima ipotesi, secondo quanto riporta oggi Tuttosport, l’obiettivo potrebbe essere Gianluca Scamacca, giovane talento del Sassuolo che si sta mettendo in luce in serie B con l’Ascoli.

Mandzukic o Giroud per il post-Ibrahimovic?

Se Ibrahimovic dovesse partire, invece, il Milan punterebbe su un giocatore d’esperienza, scegliendo tra due opzioni: Mario Mandzukic o Olivier Giroud. Il croato ex Juventus, 34 anni, è attualmente svincolato dopo la stagione all’Al Duhalil e fa gola a diversi club europei, tra cui anche la Fiorentina.

Il francese campione del mondo, 33 anni, ha invece un altro anno di contratto con il Chelsea, il che rende il costo del suo cartellino piuttosto abbordabile: con una cifra attorno ai 10 milioni di euro sarebbe possibile portarlo in rossonero.

I tifosi scelgono il croato ex Juventus

Tra i due, però, i tifosi del Milan sembrano aver già scelto. “Se va via Ibra allora Mandzukic tutta la vita. Giroud a che serve?”, commenta su Facebook Simone. Yuri concorda: “Mandzukic sarebbe ottimo… Forza ed esperienza per una squadra di giovani”.

Alberto spiega che “Mandzukic mi è sempre piaciuto. Gran bel giocatore”. Per Valentino, Giroud resta l’ultima scelta: “Mi spiegate che ha combinato nella sua carriera? Non scrivete cose del tipo ha vinto un Mondiale perché l’ha vinto senza segnare mezzo gol!”.

Mimma, invece, non può dimenticare gli anni juventini di Mandzukic: “Basta gobbi per favore. Ricordate Higuain?”, scrive la tifosa.

Infine Angelo spera che il Milan cambi politica e per l’attacco si affidi a qualcuno con maggiore voglia di emergere: “Ma ci rendiamo conto una squadra che parla di pensionati per il futuro? ma che programma è? Ma finiamola di renderci ridicoli, che vendano e lascino fare a chi sa di calcio”.

SPORTEVAI | 23-07-2020 11:42