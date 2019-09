Al Mondiale con un nuovo ruolo: Vincenzo Nibali apre

Vincenzo Nibali tiene aperta la porta a una convocazione per i Mondiali nello Yorkshire a fine mese. Lo Squalo, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe svolgere un ruolo da regista della squadra azzurra: "Io regista? Perché no? In Germania non sono andato malissimo, ma neanche benissimo. Ovviamente non sarebbe un problema presentarsi al Mondiale con un ruolo al servizio della causa azzurra, anzi. Ma, proprio per il rispetto che ho per la maglia della Nazionale, so bene che bisogna avere una condizione ottima. Altrimenti, non sarebbe giusto togliere il posto a qualcuno. Dunque diciamo che il Mondiale io non ce l’ho in programma, per il momento. Dopo il Canada ne riparliamo".

Nibali non era inizialmente nelle scelte di Cassani, ma le sue prestazioni al giro di Germania sono piaciute al ct che ha contattato il siciliano: dopo le due gare di World Tour in Canada arriverà la decisione definitiva.

SPORTAL.IT | 09-09-2019 09:49