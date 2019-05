Al Montmelò regna sempre la Mercedes

Sul circuito del Montmelò, dove solo 48 ore prima si era corsa la quinta prova del Mondiale 2019, la Mercedes ha ribadito la propria schiacciante superiorità nel primo dei due giorni di test delle scuderie di Formula 1.

A stampare il miglior tempo è stato Valtteri Bottas, che ha fermato il cronometro su 1’15”511 con le C5, le gomme più morbide. Staccato di oltre un secondo e mezzo abbondante (1”422) Charles Leclerc, che ha chiuso al secondo posto. Terzo Daniil Kvyat (Toro Rosso), quarto, a 2 secondi e mezzo da Bottas, Nico Hulkenberg.

Sebastian Vettel ha corso “in incognito”, per conto di Pirelli: il tedesco ha testato mescole per il 2020 e per il 2021 .



