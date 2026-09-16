Poker dell'Al-Ain firmato dai fratelli Rahimi e Giakoumakis: Ronaldo impazzisce tra un tuffo sospetto e una mossa da wrestling su un avversario

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Debutto shock per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo nella AFC Champions League Elite. Sul campo dell’Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, la squadra saudita campione in carica è stata travolta 4-0. Un risultato pesante che si aggiunge a un momento difficile per il club: dopo cinque vittorie consecutive, la squadra di CR7 ha vinto solamente una delle ultime quattro partite. A rendere la serata ancora più amara per Ronaldo ci hanno pensato i social, dove sono diventati virali alcuni episodi che lo ritraggono in un ruolo decisamente poco lusinghiero.

Ronaldo ko i fratelli Rahimi: esordio da incubo in Champions League asiatica

A indirizzare la gara è stato il marocchino Houssine Rahimi, che ha sbloccato il punteggio al 25′ e ha raddoppiato al 63′ su assist di Alejandro Romero. Nella ripresa è arrivato anche il gol del fratello maggiore Soufiane Rahimi, al 72′, e proprio quest’ultimo ha poi servito l’assist per il poker firmato da Giorgos Giakoumakis all’85’. Un poker che certifica una delle sconfitte più nette della carriera recente di Ronaldo, schierato insieme ai vari Sadio Mané, Joao Felix e Inigo Martinez, mai davvero incisivi nell’arco dei novanta minuti.

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Il tuffo sospetto in area di rigore e la mossa da wrestling su un avversario

Nel corso del primo tempo Ronaldo si era reso protagonista di un episodio controverso: lanciato in campo aperto, ha improvvisamente perso l’equilibrio senza un contatto evidente con un avversario, finendo a terra in area di rigore e protestando platealmente per un fallo che l’arbitro non ha ravvisato. Le immagini, riprese da più angolazioni, sono rapidamente circolate sui social, dove diversi utenti hanno parlato apertamente di un tuffo cercato.

Ancora più discusso è stato un episodio nella ripresa: bloccato dal centrocampista argentino dell’Al Ain Matías Palacios, che si è limitato a contrastarlo senza alcuna provocazione, Ronaldo ha reagito atterrandolo con una presa che ha ricordato più una mossa di wrestling che un gesto tecnico da campo di calcio. Il video dello scontro, diventato virale in poche ore, ha alimentato un coro di critiche nei confronti del portoghese, accusato di un atteggiamento fuori luogo per un giocatore della sua esperienza. Evidentemente la frustrazione per il risultato e per la prestazione sua e della squadra si è fatta sentire.

Ronaldo nel mirino dei social, ma i 1000 gol restano l’obiettivo

Tra i due episodi, la serata di Ronaldo era già stata segnata da un colpo di scena non cercato da cercato: prima del fischio d’inizio i tifosi dell’Al Ain lo avevano provocato con un coro dedicato a Leo Messi, ancora candidato al Pallone d’Oro a differenza del portoghese, che ha risposto con un applauso sarcastico. Sotto il profilo tecnico, l’unico squillo del portoghese durante Al Ain-Al Nassr è stata una rovesciata finita alle stelle. Sui social in molti hanno rilanciato l’invito a ritirarsi, ma la carriera di CR7 è tutt’altro che agli sgoccioli: fermo a tre reti in sette presenze in questa stagione, il portoghese ha raggiunto quota 979 gol totali e resta a un passo dalla soglia simbolica delle 1000 reti in carriera, obiettivo che continuerà a inseguire nonostante serate come questa.