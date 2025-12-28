Al Nassr, Ronaldo: doppietta da favola e l'ultimo sogno, giocare con Messi a Miami per raggiungere quota 1000 gol

Il portoghese trascina l’Al Nassr con due gol ma guarda già oltre. A 40 anni sogna di chiudere la carriera accanto a Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo continua ad essere protagonista in campo e fuori. Con una doppietta guida l’Al Nassr al netto 3-0 contro l’Al Okhdood, confermando la vetta della Saudi Pro League. Ma mentre segna e vince, il futuro resta al centro delle voci. Il sogno finale di CR7 sarebbe quello di giocare accanto al grande rivale Leo Messi a Miami.

L’ Al Nassr impone il proprio ritmo fin dai primi minuti, schiacciando l’ Al Okhdood nella propria metà campo. Cristiano sblocca il match al 32′ sfruttando un corner di Joao Félix. Nel recupero del primo tempo firma la doppietta su assist di Brozović. Una prestazione dominante che indirizza la gara già prima dell’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia, con l’Al Nassr padrone assoluto del possesso. Cristiano sfiora anche la tripletta, ma il gol viene annullato per fuorigioco. I ritmi calano e la squadra di Riad controlla senza rischi. Nel recupero il flop milanista Joao Félix chiude i conti con il 3-0 finale, certificando una serata perfetta. I gialloblù di Jorge Jesus restano dunque primi in classifica a +4 sull’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Nonostante le prestazioni decisive, Cristiano starebbe riflettendo sul futuro lontano dall’Arabia. A 40 anni il desiderio sarebbe quello di chiudere la carriera all’Inter Miami, giocando finalmente con Lionel Messi. CR7 sarebbe disposto anche a ridurre l’ingaggio pur di vivere questa esperienza. Un’ultima sfida iconica per due leggende del calcio mondiale. E chissà che non possa essere proprio la Pulce a dare una mano al grande rivale a raggiungere la fatidica dei soglia 1000 gol .