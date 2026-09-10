Cristiano Ronaldo non smette di stupire. A 41 anni, il fuoriclasse portoghese continua a trasformare il tempo in un semplice dettaglio e a inseguire quello che potrebbe essere il record più iconico della sua carriera: 1.000 gol. Con la maglia dell’Al Nassr CR7 ha firmato una prestazione d’autore, trascinando i suoi alla vittoria contro l’Abha, realizzando una rete spettacolare e portando il proprio bottino personale a quota 979. Il conto alla rovescia, dunque, è ripartito: mancano 21 gol all’ambito traguardo dei mille.
Cristiano Ronaldo, un gol da favola
Il momento più importante della serata arriva subito, al minuto 22: rete di Ronaldo, ancora una volta protagonista assoluto con i colori dell’Al Nassr. Il portoghese si è fatto trovare pronto, al momento giusto al posto giusto, trasformando l’assist del classe 2004 Angelo in un gesto tecnico di pregevole fattura, con un volo aereo strepitoso e un colpo di testa imparabile confermando una delle caratteristiche che lo hanno accompagnato per tutta la carriera: la capacità di rendere spettacolare anche una giocata apparentemente semplice.
La sua prestazione è stata particolarmente brillante nei primi 45 minuti. Ronaldo ha messo in apprensione l’intera difesa dell’Abha, creando occasioni e tenendo costantemente sotto pressione gli avversari. Non è un caso che il suo bottino personale avrebbe potuto essere ancora più ricco. Il palo gli ha negato un’altra rete, mentre nel finale il portiere Donovan León è riuscito a respingere una conclusione che avrebbe potuto regalare a CR7 la doppietta. Il 2-1 finale racconta solo in parte la differenza vista in campo. L’Al Nassr ha costruito diverse opportunità e ha mostrato una superiorità più netta rispetto a quella suggerita dal risultato. Dopo il gol di Ronaldo, la squadra ha trovato anche il raddoppio con Al Hamdan, al 58′, mentre l’Abha ha provato a riaprire la partita al 75′ con Fekir, ma senza riuscire a ribaltarla.
Il gol messo a referto contro l’Abha assume così un valore doppio. Da una parte, consegna all’Al Nassr una vittoria importante, che consente di tenere il passo dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi in testa alla classifica; dall’altra, porta Ronaldo a 979 reti in carriera, a soli 21 centri da una quota che avrebbe un significato storico.
Cristiano Ronaldo verso i 1.000 gol in carriera
Il grande obiettivo è ormai chiarissimo: 1.000 gol in carriera. Il numero 979 rappresenta una nuova tappa di un percorso che Ronaldo ha trasformato in una vera e propria sfida personale. Sono 21 le reti che separano CR7 dalla cifra tonda. Un margine che, considerando la straordinaria prolificità del portoghese, rende il traguardo sempre più concreto. E ogni partita, può rappresentare un passo in avanti.
Pur avendo annunciato che questa potrebbe essere l’ultima stagione della sua carriera, complici l’amara eliminazione dai Mondiali 2026 e l’imminente addio alla nazionale, Ronaldo non è nuovo a questo tipo di sfide. Creare ed alimentare stimoli, del resto, è sempre stato il suo forte. L’annata è ancora molto lunga e quando hai una squadra che gioca per te, tutto è più facile.
Il conto alla rovescia, dunque, è ufficialmente ripartito. Cristiano Ronaldo è a quota 979 gol: ne mancano 21 per arrivare a quota mille. E considerando quello che il portoghese ha dimostrato ancora una volta con la maglia dell’Al Nassr, il traguardo non sembra poi così lontano.