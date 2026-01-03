Anche Ronaldo piange, Al Nassr ko dopo gara tra errori, pali, schiaffi e rossi. Follia Joao Felix

Al Nassr sconfitto 3-2 dall’Al Ahli: partita caotica, errori difensivi, espulsioni e Ronaldo sottotono. Dalla Spagna parlano di “disastro totale”.

Avvio shock per CR7 nel 2026. Il nuovo anno si apre nel peggiore dei modi per l’Al Nassr, sconfitto 3-2 sul campo dell’Al Ahli al termine di una gara ricca di episodi controversi. Una partita che, tra errori difensivi, occasioni sprecate e tensioni finali, ha lasciato più ombre che luci sulla squadra di Cristiano Ronaldo e sulla prestazione del portoghese. Il resoconto della gara della 12a giornata di Saudi League e il gesto folle di Joao Felix.

Difesa fragile e partenza da incubo

Fin dai primi minuti, il club di Riyadh ha mostrato una preoccupante disorganizzazione difensiva. L’Al Ahli, nonostante le numerose assenze come Kessié, Mendy e Mahrez impegnati in Coppa d’Africa, ha colpito con facilità sfruttando spazi evidenti.

Dopo appena sette minuti, Toney ha aperto le marcature trovandosi solo davanti alla porta. Al 20’, lo stesso attaccante inglese ha raddoppiato approfittando di un grave errore del portiere Al Aqidi. Cristiano Ronaldo è rimasto isolato, poco coinvolto nella manovra e lontano dalle zone decisive del campo.

La reazione nasce dagli errori avversari

Quando il match sembrava ormai compromesso, l’Al Nassr ha trovato un’insperata rimonta grazie a due episodi favorevoli. Il portiere dell’Al Ahli, Al Sanbi, ha commesso un clamoroso errore lasciandosi sfuggire un tiro centrale di Al Amri, che ha riaperto la partita. Poco prima dell’intervallo, lo stesso difensore ha firmato il 2-2 sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale del primo tempo, Toney ha sfiorato la tripletta colpendo il palo, in un’azione che ha anche causato un duro colpo alla testa del portiere dell’Al Nassr.

Secondo tempo intenso e nuovo sorpasso

La ripresa si è aperta con alcune iniziative di João Félix, senza però risultati concreti. A colpire è stato invece ancora l’Al Ahli: su calcio piazzato, Toney ha servito Demiral con un colpo di tacco, permettendo al difensore ex Serie A di segnare il gol del definitivo sorpasso. Immediatamente dopo, il portoghese Joao Felix è andato a provocare il direttore sportivo dell’Al Ahli, venendo quasi alle mani.

Nel finale, l’Al Nassr ha tentato l’assalto, ma senza la necessaria lucidità. Cristiano Ronaldo ha fallito una grande occasione su un assist illuminante di João Félix, mentre lo stesso portoghese e Brozovic non sono riusciti a trovare il guizzo giusto per il pareggio.

I minuti conclusivi sono stati segnati più dalle tensioni che dal gioco: Majrashi è stato espulso per uno schiaffo a João Félix, seguito nel recupero dal rosso a Boushal per fallo da ultimo uomo.

Critiche dalla Spagna e primato a rischio

La stampa spagnola, in particolare ‘As’, ha definito la partita un vero e proprio “disastro totale” per Cristiano Ronaldo e compagni. L’Al Nassr resta momentaneamente in testa alla Saudi Pro League, ma ora l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha l’occasione di operare il sorpasso.

