Al Nassr: Ronaldo torna dopo un mese, doppietta e record vicino ma scatta un allarme

Il portoghese rientra dopo un mese e trascina la squadra con una prestazione super. Intanto, famiglia e ambiente lo invitano a fermarsi, ma lui guarda solo al record.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Dopo oltre un mese di stop per infortunio, Cristiano Ronaldo è tornato protagonista con una prestazione da fuoriclasse. La doppietta con l’Al Nassr ha riacceso i riflettori sulla sua incredibile corsa verso i 1000 gol in carriera. Un traguardo che appare sempre più concreto, con quota 967 ormai raggiunta. Tuttavia, dietro l’entusiasmo, emergono anche segnali di preoccupazione legati alla sua età e alla tenuta fisica. E mentre lui continua a inseguire la storia, cresce l’invito a fermarsi.

Doppietta al rientro e record sempre più vicino

Nel match della 27ª giornata della Saudi Professional League, l’Al Nassr ha superato l’Al Najma per 5-2 grazie anche alla doppietta di Ronaldo. Il portoghese ha prima trasformato un calcio di rigore, poi ha firmato un gol di grande qualità su assist di Boushal. Due reti che lo portano a 967 gol complessivi in carriera, a sole 33 lunghezze dal traguardo simbolico dei 1000. Un dato impressionante, soprattutto considerando i 41 anni e il recente infortunio al bicipite femorale. Anche in campionato, Ronaldo resta competitivo, con 23 gol stagionali e la corsa al titolo ancora apertissima.

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Il messaggio di Ronaldo e le pressioni per smettere

Nonostante i numeri straordinari, attorno a Ronaldo cresce una certa inquietudine. Lo stesso giocatore ha rivelato come la sua famiglia lo inviti sempre più spesso a considerare il ritiro. “Hai già raggiunto tutto, perché continuare?”, gli viene detto. Ma la risposta del portoghese è chiara: vuole arrivare a 1000 gol e continuare a sentirsi competitivo. Una posizione che dimostra una mentalità fuori dal comune, ma che solleva anche interrogativi sulla gestione finale della carriera. Il rischio è quello di spingersi oltre i limiti fisici, trasformando un’epopea in una rincorsa troppo ostinata.

Tra ambizione e limiti: il futuro resta incerto

Ronaldo non nasconde di essere nella fase finale della sua carriera, ma allo stesso tempo ribadisce di voler dare tutto fino all’ultimo giorno. La sua ambizione resta intatta, alimentata anche dal confronto con giocatori più giovani e dalla voglia di vincere ancora. Tuttavia, il confine tra determinazione e accanimento è sottile, e il dibattito è aperto. Il ritorno dopo l’infortunio e la sostituzione nel finale della partita sono segnali da non sottovalutare. Il mondo del calcio osserva con ammirazione, ma anche con una punta di preoccupazione. Per ora, Ronaldo va avanti: il conto alla rovescia verso i 1000 gol continua.