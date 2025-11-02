Al Nassr, Ronaldo vola verso quota 1000; due gol ma scoppia rissa dopo Var e rigore al 102’

Cristiano Ronaldo decide al 102° minuto: doppietta e rigore decisivo per l’Al Nassr, che batte l’Al Fayha 2-1 e resta imbattuto in campionato

Cristiano Ronaldo resta il re di Riyadh. Con un rigore trasformato al 102° minuto, il fuoriclasse portoghese ha regalato all’Al Nassr una vittoria sofferta ma spettacolare contro l’Al Fayha (2-1), mantenendo intatto il record perfetto della squadra in campionato. Dopo l’amara eliminazione dalla Coppa del Re contro l’Al Ittihad, gli uomini di Jorge Jesus hanno reagito con determinazione trovando il riscatto grazie al loro capitano che si dirige verso un record incredibile.

Inizio in salita: Jason sorprende l’Al Nassr

La partita di Saudi League si era messa male per i gialloblù: al 13°, lo spagnolo Jason ex Liga, ha firmato un gol di grande classe. Un controllo perfetto di coscia e un pallonetto morbido hanno beffato il portiere Al Aqidi, portando in vantaggio l’Al Fayha.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sotto di un gol, l’Al Nassr ha reagito con un lungo possesso palla, ma senza particolare incisività. Fino al 37°, quando Ronaldo ha ricevuto un filtrante di Coman e ha trafitto Mosquera con un tiro rasoterra preciso, ristabilendo la parità.

Dominio sterile e colpo finale

Nella ripresa, l’Al Nassr ha controllato il gioco ma ha faticato a concretizzare. Cristiano ha sfiorato il gol al 65° e Coman è andato vicino al 90°, mentre l’Al Fayha cercava di resistere e colpire in contropiede.

Poi, nel recupero, la svolta: un tocco di mano di Villanueva in area ha costretto l’arbitro al VAR. Dopo la revisione, è arrivata la decisione. Silenzio assoluto sugli spalti, poi la rincorsa, il tiro, e la rete. Ronaldo spiazza Mosquera e fa 2-1 al 102°. Per il portoghese sono 950 i gol segnati in carriera.

Festa e tensione finale

Lo stadio di Riyadh è esploso. Cristiano, visibilmente emozionato, ha indossato un tradizionale copricapo arabo e ha improvvisato una danza davanti a un pubblico in delirio.

Il finale, però, non è stato privo di tensione: una breve rissa tra i giocatori delle due squadre ha chiuso una serata intensa, segnata ancora una volta dalla firma inconfondibile di CR7.

Clicca qui per le ultime news di Saudi League