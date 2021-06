Al Roland Garros escono di scena Camila Giorgi e Jasmine Paolini

Non ci sono più italiane nel tabellone principale femminile del Roland Garros: le ultime due delle quattro complessive che erano presenti sono state eliminate oggi al secondo turno. Camila Giorgi, numero 88 del mondo, è stata battuta col punteggio di 7-5 1-6 6-2 in due ore e 10 minuti dalla russa Varvara Gracheva, numero 80, giocando la solita partita disuguale: nel primo set si è fatta rimontare dal 5-2 in suo favore senza mai avere set point, poi ha dominato il secondo e nel terzo, sullo 0-2, ha mancato due palle del controbreak e da quel momento non c’è più stata partita. Jasmine Paolini invece, numero 91 della classifica WTA, aveva il pronostico chiuso contro la greca Maria Sakkari, numero 18, che infatti ha vinto facilmente per 6-2 6-3 in poco più di un’ora.

OMNISPORT | 03-06-2021 15:35