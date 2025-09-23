Al Sestriere i funerali del discesista azzurro Matteo Franzoso

I ministri dell’Economia e finanze, Giancarlo Giorgetti, e dello Sport e giovani, Andrea Abodi, sono arrivati a Sestriere (Torino) per i funerali di Matteo Franzoso, il discesista morto dopo un incidente in allenamento in Cile. Il comandante generale della guardia di finanza, Andrea De Gennaro, con un picchetto d’onore, era gia’ nella piccola piazza Agnelli, gremita e silenziosa, tra parenti, amici, stracolma di atleti di oggi e di ieri. La piccola parrocchia di Sant’Edoardo non riesce a contenerli tutti accanto alla bara avvolta nel tricolore, tra fiori e messaggi di chi gli era più vicino.