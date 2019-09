Al via la Latemar Mountain Race 2019

Domenica 8 settembre si svolgerà, con un percorso inedito, la corsa in montagna Latemar Mountain Race 2019 tra Alto Adige e Trentino organizzata dall'unione sportiva Cornacci Tesero in collaborazione con il Gruppo Alpini Tesero.

La gara di sky running, prova finale del circuito 'La Sportiva Mountain Running Cup 2019', quest'anno partirà nei pressi della seggiovia Latemar di Pampeago a quota 2000 metri, uno dei cuori con Obereggen e Predazzo dello Ski Center Latemar. I partecipanti saliranno fino al Doss dei Branchi (2250 metri) per poi toccare, come da tradizione, la croce posta sul Monte Cornon (2180 metri). Successivamente risaliranno verso il Monte Agnello (2350 metri) fino al rifugio Passo Feudo, passeranno davanti al rifugio Torre di Pisa (2671 metri) per poi valicare la forcella dei Camosci (2560 metri), quindi la discesa fino ad arrivare al rifugio Oberholz (2096 metri) di Obereggen in Alto Adige.

Da qui imboccheranno il sentiero 22, parte del percorso tematico estivo Latemarium, coniugazione di arte e divertimento, procedendo verso l'arrivo a Pampeago a quota 1750 metri. Il percorso è lungo 25 chilometri con un dislivello di 1500 metri.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 12:56