Quattro titoli mondiali, 51 vittorie, 202 Gran Premi e una rivalità, quella con Ayrton Senna, diventata immortale quanto loro due. Alain Prost, il “Professore” della Formula 1 non era il pilota che cercava necessariamente il sorpasso impossibile, ma era quello che ti aspettava, studiava la gara e poi trovava il momento perfetto per fregarti. Ma Alain Prost vuol dire anche Ayrton Senna, pilota con cui ha condiviso il box, la pista e numerose ed epiche battaglie.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di Alain Prost, il mitico “Professore” della Formula 1.