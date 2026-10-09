Calcolatore, preciso e glaciale nei sorpassi: il francese ha dominato per anni in formula uno, duellando senza quartiere con Ayrton Senna

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Quattro titoli mondiali, 51 vittorie, 202 Gran Premi e una rivalità, quella con Ayrton Senna, diventata immortale quanto loro due. Alain Prost, il “Professore” della Formula 1 non era il pilota che cercava necessariamente il sorpasso impossibile, ma era quello che ti aspettava, studiava la gara e poi trovava il momento perfetto per fregarti. Ma Alain Prost vuol dire anche Ayrton Senna, pilota con cui ha condiviso il box, la pista e numerose ed epiche battaglie.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di Alain Prost, il mitico “Professore” della Formula 1.

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