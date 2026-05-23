Paura per Alain Prost, irruzione dei ladri in casa: l'ex campione di F1 ferito, minacciato il figlio

Alain Prost e la sua famiglia hanno vissuto attimi di terrore: un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nella loro villa di Nyon, ferendo l'ex campione di F1 e minacciando il figlio. Aperta un'indagine transfrontaliera

Alain Prost è stato vittima di una rapina in casa, nella sua villa di Nyon, dove è stato aggredito da un gruppo di criminali che ha minacciato inoltre la sua famiglia. Il quattro volte campione del mondo di F1 è stato anche ferito dai malviventi, oltre al comprensibile shock per lui e la sua famiglia.

Rapina in villa Prost: la ricostruzione

I fatti sono avvenuti martedì mattina, e già in quella giornata la polizia cantonale aveva emesso un comunicato stampa in cui si parlava, in maniera generica, di un furto in un’abitazione privata della cittadina svizzera. Solo in seguito si è saputo che la vittima presa di mira è stata la famiglia Prost.

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Come riporta la testa Blick, i fatti sono avvenuti in un orario anche piuttosto inconsueto per una rapina (o perlomeno, solitamente non ci si aspetta a quell’ora l’irruzione in casa di malviventi), cioè verso le 8:30 della mattinata. I furfanti sono entrati nella villa, sorprendendo i Prost e aggredendo fisicamente l’ex pilota, che nella colluttazione ha riportato un trauma cranico.

Sempre secondo la ricostruzione, i malviventi hanno preso inoltre di mira uno dei figli di Alain, a cui hanno intimato di portarli alla cassaforte e quindi di aprirla. Una volta messo a segno il loro colpo criminale, i ladri si sono dati alla fuga. I Prost hanno quindi dato l’allarme, con la polizia cantonale del Vaud che è occorsa e ha dato inizio alle indagini e alla ricerca dei malviventi. Indagini che hanno coinvolto, riporta sempre Blick, la gendarmeria francese e l’Ufficio federale delle Dogane, perché si sospetta che i ladri possano aver attraversato il confine e aver riparato all’estero. Intanto è stata aperta una inchiesta penale.

Come sta ora Alain Prost

La testata svizzera inoltre riferisce il fatto che Prost si sia ripreso fisicamente dall’aggressione, giacché a quanto pare il trauma è stato lieve. Ma il contraccolpo psicologico è stato tale da far richiedere il supporto di un team di psicologici, e l’ex pilota ha poi deciso di spostarsi a Dubai, dove ha dimora, per recuperare un po’ di tranquillità.

Alain Prost, l’unico campione di F1 francese (a oggi)

Lo scorso 24 febbraio Prost ha compiuto 71 anni. È l’unico francese, ad oggi, ad aver vinto un titolo mondiale in F1, non limitandosi ad un singolo trionfo ma calando il poker di successi: il Professore, com’è noto nell’ambiente, trionfò nel 1985 con McLaren, bissando nella stagione successiva e, sempre con la scuderia papaya, nel 1989. Quindi l’ultimo titolo in carriera nel 1993 con la Williams: nel mezzo, duelli che hanno fatto la storia della F1, a cominciare dal compagno di scuderia René Arnoux; ma ad entrare nell’immaginario collettivo fu in particolare la rivalità con Ayrton Senna.