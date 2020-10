Alaphilippe ha scelto la sua prima corsa da campione del mondo

Julian Alaphilippe ha scelto quale sarà la sua prima corsa da campione del mondo in carica: il corridore francese della Deceuninck-Quisk Step prenderà parte alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica.

Alaphilippe, che ha conquistato il titolo iridato domenica scorsa ad Imola, ha preferito non prendere parte alla Freccia-Vallone, per concentrarsi direttamente sull’altra grande classica del Nord riposizionata nel calendario dopo il rinvio per la pandemia.

Oltre ad Alaphilippe, faranno parte della Deceuninck-Quick Step in gara a in Belgio anche Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Tim Declercq, Dries Devenyns, Mauri Vansevenant e il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi 2018 Bob Jungels.

OMNISPORT | 01-10-2020 14:23