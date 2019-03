Julian Alaphilippe, commosso dopo aver trionfato all'edizione numero 110 della Milano-Sanremo, ha raccontato a Rai Sport la sua emozione: "Non avrei mai sognato una giornata così, la squadra mi ha protetto come uno sprinter".

"Ho cercato di fare selezione sul Poggio ma non è stato sufficiente. Quando nel finale è partito Trentin sono stato sollevato perché era uno dei più veloci. Sapevo che qui a Via Roma non avrei dovuto fare errori".

SPORTAL.IT | 23-03-2019 17:25