Alaphilippe operato con successo

Lunedì Julian Alaphilippe è stato operato per la riduzione delle fratture subite alla mano destra durante il Giro delle Fiandre di domenica.

Il fuoriclasse francese delle due ruote dovrà portare un tutore per tre settimane e quindi potrà cominciare con la fisioterapia e gli allenamenti.

“Sono molto grato ai medici di gara, ma anche allo staff medico degli ospedali di Ronse ed Herentals, per tutto quello che hanno fatto per me nelle ultime 24 ore – ha detto l’iridato di Imola – L’incidente è stato spaventoso, ho pensato al peggio quando ero a terra. Fortunatamente, non è andata così male”.

OMNISPORT | 19-10-2020 17:51