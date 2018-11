Albania umiliata, Panucci trema

È il Portogallo la prima nazionale a qualificarsi per la Final Four della Nations League. Grazie allo 0-0 di Milano contro l’Italia i campioni d’Europa staccano il biglietto per la fase conclusiva della nuova manifestazione, che si giocherà nel prossimo giugno, e attendono di conoscere le rivali, che saranno una tra Francia e Olanda, una tra Belgio e Svizzera e una tra Spagna, Croazia e Inghilterra.

Nelle serie inferiori invece brilla la Svezia, cui il mese di novembre sembra portare davvero bene: un anno dopo lo scherzetto all’Italia gli scandinavi vincono 1-0 in Turchia grazie a un rigore di Granqvist e mettono pressione sulla Russia, che non potrà perdere lo scontro diretto in Svezia: martedì in palio un posto in Serie A.

Vola il Kosovo, che passa 5-0 a Malta e vede vicina la promozione in C. Retrocede invece in D l’Albania, travolta 4-0 in casa dalla Scozia: rischio esonero per il ct Panucci.



SPORTAL.IT | 17-11-2018 23:30