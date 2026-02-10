Olimpiadi Invernali, Calgary 1988: quando Sanremo si fermò per "Tomba la Bomba". Una standing ovation rimasta nella storia

Sei centesimi: bastarono sei centesimi ad Alberto Tomba per far fermare l'intoccabile Festival di Sanremo e permettere a tutti di assistere alla sua gara

Ha solo 22 anni ed è già sulla bocca di tutti. Alberto Tomba a Calgary 1988 è alle sue prime Olimpiadi Invernali, ma è reduce da 9 vittorie in stagione, di cui due nella Coppa del Mondo di Slalom Gigante e il quello Speciale. L’attenzione di tutto il Paese è rivolta a lui. Tutta. Tutti guardano le imprese di un ragazzino tutto talento e sfacciataggine. Talmente tanto che, quando la finale di Slalom Speciale finisce per coincidere con quella di Sanremo… anche il grande, intoccabile Festival si deve inchinare a un astro nascente dello sport italiano.

Ed è così che tutti al Teatro Ariston di Sanremo si fermano per incollare il proprio sguardo sul bolognese. Una lama sulla neve, perfetto in ogni curva. Una vittoria che arriva per un soffio dopo una rimonta epica. Una standing ovation rimasta nella storia.

Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutta la storia di quando il Festival di Sanremo si fermò per Alberto Tomba.