Albertosi tesse le lodi di Donnarumma

Dopo un periodo complicato, Gianluigi Donnarumma è tornato protagonista con la maglia del Milan e ha ricevuto i complimenti anche da Gennaro Gattuso.

Durante un'intervista concessa a 'Sky Sport', Enrico Albertosi ha parlato proprio del giovane portiere rossonero: "Ha esordito giovanissimo e quando giochi a quell'età in una grande squadra giochi con incoscienza, mentre poi prendi coscienza di quello che stai facendo e quindi qualche errore lo puoi commettere".

"Gigio ha commesso degli errori, ha fatto grandi parate, ora credo che sia il più continuo di tutti. Sbaglia poco e anche quando sbaglia ha la fortuna che la palla non va mai sui piedi degli avversari ma su quelli dei compagni. Per giocare in porta serve anche fortuna" ha concluso l'ex portiere del Milan.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 16:40