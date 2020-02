Albesiano: "Una sfida tecnica unica"

Romano Albesiano, direttore tecnico di Aprilia Racing, ha buone sensazioni per il 2020.

"La RS-GP 2020 rappresenta per Aprilia Racing una sfida tecnica unica – sottolinea -. La nuova moto nasce raccogliendo i concetti cardine del reparto corse e rielaborandoli alla luce dell'esperienza accumulata durante le ultime stagioni. E' un prototipo innovativo sotto molti aspetti, a partire da quelli più chiaramente visibili, ed in questo conferma l'attitudine di Aprilia Racing che ha proprio nell'innovazione tecnologica il suo principale valore. Come tutte le riprogettazioni avrà bisogno di un periodo di affinamento, la nostra tabella di marcia negli ultimi mesi è stata estremamente serrata ma sono assolutamente soddisfatto del risultato raggiunto. Una soddisfazione che ho il piacere di condividere con il gruppo di lavoro di Noale".

SPORTAL.IT | 21-02-2020 16:15