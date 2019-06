AlbinoLeffe: tocca a Zaffaroni

L'AlbinoLeffe ha comunicato che la conduzione tecnica della Prima Squadra per la stagione sportiva 2019/2020 sarà affidata a Marco Zaffaroni. Classe 1969, mister Zaffaroni è nativo di Milano e, nella sua carriera da calciatore, ha indossato – tra le altre – le maglie di Taranto, Legnano, Saronno, Pro Patria e Monza. Dopo l'esperienza da vice a Perugia in Serie B (stagione 2009-2010), Zaffaroni ha allenato Folgore Verano (2010-2011), Folgore Caratese (2011-2013) e Caronnese (2013-2016).

Alla guida del Monza, nella stagione 2016-2017 ha vinto il campionato e lo Scudetto di Serie D e l'anno successivo, da neopromosso in Serie C, ha centrato la quarta posizione in classifica conquistando i play-off.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 16:38