Alcaraz, allarme Coppa Davis: come sta dopo l'infortunio nella finale con Sinner. Lo sfottò a Fognini è virale

Per Carlos Alcaraz scatta l’allarme Coppa Davis. L’infortunio rimediato nel corso della finale di Torino persa contro il rivale Sinner mette a rischio la partecipazione del numero uno del ranking alla Final 8 in programma a Bologna fino a domenica prossima. Come sta lo spagnolo e il siparietto con Fognini nel ventre della Inalpi Arena diventato virale sul web.
- Infortunio Alcaraz, che cosa è successo contro Sinner
- Allarme Coppa Davis: come sta Carlos
- Il siparietto virale con Fognini
Infortunio Alcaraz, che cosa è successo contro Sinner
Durante l’ultimo atto della Finals con Sinner, Alcaraz ha seriamente rischiato di alzare bandiera bianca a causa di un fastidio al bicipite femorale destro. Tuttavia, il murciano ha stretto i denti provando con tutte le sue forze a contrastare l’altoatesino che si è poi aggiudicato il torneo dei maestri vincendo 7-6, 7-5 dopo due 2 ore e 15 minuti.
Visto il forfait (non senza polemiche) dell’azzurro alla Coppa Davis, il duello tra i due fenomeni è rinviato al 2026, quando la ‘Sincaraz’ darà vita a nuove sfide da brividi e Jannik sferrerà un nuovo assalto alla cima della classifica ATP.
Allarme Coppa Davis: come sta Carlos
Il 22enne di El Palmar ha assicurato che farà di tutto per scendere in campo a Bologna, anche perché vincere con la Spagna e spodestare l’Italia seppur orfana di Sinner (e di Musetti) è un suo obiettivo dichiarato. Ma non sarà lui a decidere. Come riferito dal quotidiano spagnolo Marca, chiarezza sull’entità dell’infortunio sarà fatta solo dopo gli esami strumentali cui si sottoporrà in mattinata nel capoluogo emiliano.
La speranza del tennista e del ct della nazionale David Ferrer è ovviamente che siano escluse lesioni. Il debutto della Spagna è previsto giovedì nei quarti di finale contro la Repubblica Ceca: Ferrer spera di averlo a disposizione per le partite di singolare e per un potenziale doppio con Marcel Granollers, tuttavia l’imperativo è non correre rischi. Del resto, si tratta del numero uno al mondo.
Il siparietto virale con Fognini
Nel tunnel della Inalpi Arena è andato in scena anche l’incontro tra Alcaraz e Fabio Fognini. Le performance dell’ex tennista a ‘Ballando con le Stelle‘ hanno destato parecchio clamore anche in Spagna, dal momento che Carlitos ha stuzzicato il ligure tra battutine e sorrisi, facendo sì che il loro video diventasse virale sui social.
Fogna ha poi celebrato il trionfo di Sinner su Instagram postando uno scatto con il vincitore: “Complimenti a Sinner per questa vittoria incredibile, ma complimenti anche ad Alcaraz, che ha giocato una partita pazzesca e ha chiuso l’anno da numero uno del mondo – ha scritto -. È stato un anno straordinario per entrambi questi due fenomeni”.