Alcaraz, l’allarme dopo l’infortunio: il dolore urlato al team e il dubbio ritiro con Bergs. A rischio il numero 1

Nonostante sia riuscito a concudere l'incontro con Baez preoccupano un po' le condizioni della caviglia di Alcaraz, che potrebbe anche decidere di ritirarsi in maniera preventiva da Tokyo per non rischiare un infortunio serio

L’ATP 500 di Tokyo si è aperto con un grosso spavento per Carlos Alcaraz, che dopo pochi game contro Sebastian Baez ha rimediato un infortunio alla caviglia sinistra che lo ha costretto a fermarsi qualche minuto e a chiedere l’intervento del fisioterapista in seguito al quale è riuscito a riprendere a giocare. Nonostante la vittoria sull’argentino i dubbi sulle condizioni dello spagnolo però persistono, soprattutto in seguito alle sue dichiarazioni nell’immediato post partita.

L’infortunio di Alcaraz e le parole al suo team

Dopo pochi minuti dall’inizio, quando il match di Tokyo si trovava sul risultato di 2-2 con Baez al servizio, in seguito a un breve scatto in avanti nel tentativo di recupurera una volée corta del suo avversario Alcaraz ha accusato un forte dolore alla caviglia sinistra, forse in seguito a un appoggio errato del piede, iniziando a saltellare e poi accasciandosi sul campo venendo costretto a fermarsi per qualche minuto e chiedere l’intervento del fisioterapista. A far temere il peggio anche le parole di Carlos verso il proprio team: “Sento dolore. Alcune volte lo sento, altre volte no”.

Alcaraz: “Ero spaventato, cercherò di essere pronto per il prossimo match”

Fortunatamente poi Alcaraz è riuscito a tornare in campo e a completare il match poi vinto con il risultato di 6-4 6-2. Nell’intervista a bordo campo al termine della partita Carlos ha svelato il grosso spavento provato e il timore di non poter completare il match, lasciando qualche dubbio in vista della prossima partita: “Nei primi cinque minuti non potevo fare assolutamente niente, non erop sicuro si poter continuare l’incontro. Ero spaventato. Sentivo dolore alla caviglia e non mi sentivo bene. Sono solo contento di aver ripreso a giocare. Cercherò di recuperare e farò tutto il necessario per essere pronto per il prossimo turno così da provare a giocare e avere un livello sufficiente per poter competere”.

Il dubbio e il rischio numero 1 per Alcaraz

Al momento non è ancora noto quando verrà disputato l’incontro di secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo tra Alcaraz e Zizou Bergs – che si è sbarazzato di Alejandro Tabilo, il quale pochi giorni fa aveva battuto Lorenzo Musetti -, ma qualche dubbio sulla presenza dello spagnolo è inevitabile averlo. Le condizione della caviglia verranno immediatamente valutate e solo in seguito verrà presa una decisione, ma nonostante sia riuscito a completare il match contro Baez esprimendo anche un buon tennis qualche rischio che Carlos decida di ritirarsi c’è.

Alcaraz potrebbe infatti decidere di ritirarsi anche solo come mossa preventiva per non rischiare di compromettere le condizioni del piede, dato che un infortunio a questo punto dell’anno potrebbe compromettere tutto il resto della stagione, mettendo anche a repentaglio la vetta del ranking. Rinunciare a Tokyo infatti non cambierebbe granché in classifica a Carlos, ma l’eventuale rinuncia ai tornei successivi potrebbe costargli il controsorpasso al numero 1 di Jannik Sinner, che a quel punto avrebbe pochi rivali in grado di contrastarlo.