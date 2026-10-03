Lo spagnolo rischia moltissimo nel primo set contro Arnaldi, recupera 4 set point e di fatto il match si chiude lì. Nei quarti di finale la sfida con Shapovalov

Non è ancora la miglior versione di Carlos Alcaraz ma basta anche così. Lo spagnolo continua a vincere partite, a guadagnare ritmo e a dimenticare l’infortunio al polso che lo ha tenuto per mesi fuori dal circuito. A Tokyo, Carlos avanza ai danni di un ottimo Matteo Arnaldi che nel primo set ha giocato un match di altissimo livello ma che non ha saputo concretizzare nel momento decisivo. Ora per lo spagnolo, numero 3 del mondo, ai quarti di finale ci sarà la sfida con Denis Shapovalov.

La clamorosa rimonta del primo set

Matteo Arnaldi ha giocato una stagione di ottimo livello dopo aver risolto i problemi al polso, coronata con la semifinale al Roland Garros. Ma il ligure non sempre è stato premiato dai risultati. Il match contro Alcaraz a Tokyo rappresenta una delle sfide quasi impossibili ma Matteo scende in campo con la convinzione giusta, gioca un primo set di altissimo livello ma si ferma a un passo dal traguardo. Il primo parziale si decide al tiebreak con il ligure che riesce a costruire un vantaggio importante, va avanti 6-2 con 4 set point a disposizione. Sembra tutto fatto ma la sua partita si conclude lì. La rimonta di Alcaraz è clamorosa con lo spagnolo che vince 8-6 con 6 punti consecutivi e spegne la luce del suo avversario, al punto che il secondo set è poco più di un allenamento con il numero 3 al mondo che chiude la pratica con un netto 6-1.

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Tokyo: il tabellone completo

Le parole di Carlos dopo il match

Il miglior tennis non c’è ancora se non a sprazzi, ma quello che si sta vedendo in campo a Tokyo così come successo a US Open e Laver Cup, è un Carlos Alcaraz che ha ritrovato il sorriso. I problemi al polso sembrano ormai un ritorno e lo spagnolo ora punta a fare sempre meglio: “Tutti i giocatori che mi affrontano sentono il bisogno di alzare il livello se vogliono battermi – ha detto dopo il match con Arnaldi – Lo considero un complimento, significa che ho un ottimo livello di tennis e lo trasmetto in campo. Io devo essere preparato a questo, ad affrontare tutto quello che possono fare ogni volta che entro in campo. Shapovalov? Gioca un tennis fantastico, molto aggressivo. Devo farmi trovare pronto”.

La statistica clamorosa contro l’Italia

Carlos Alcaraz ce l’ha con l’Italia? Non è esattamente così. Lo spagnolo negli ultimi anni è diventato quasi impossibile da battere, è uno scoglio insormontabile quasi per tutti e quindi anche per i giocatori italiani, a meno che non si chiamino Jannik Sinner. La vittoria contro Arnaldi aggiorna le statistiche del tennista di Murcia, il suo bianco contro l’Italia ora recita 36-10 ma l’ultima sconfitta che non è avvenuta per mano di Jannik Sinner risale addirittura a 4 anni fa. Bisogna infatti risalire alla finale di Amburgo del 2022 quando Lorenzo Musetti riuscì a trionfare in 3 set, da quel momento, lo spagnolo ha conosciuto la sconfitta solo contro Sinner quando ha affrontato un tennista italiano. Un avviso anche in vista della Coppa Davis, Carlos non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza ma ha lasciato capire che l’occasione di riportare il trofeo a casa è molto ghiotta.