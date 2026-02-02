Alcaraz, l’Australian Open cambia il calendario: Carlos rinuncia all’ATP di Rotterdam ma sfiderà Sinner a Doha

Le fatiche dell'Australian Open hanno portato Alcaraz a rinunciare all'ATP 500 di Rotterdam, una scelta che permette a Sinner di riavvicinarsi in classifica al numero 1

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Niente ATP 500 di Rotterdam per Carlos Alcaraz. Dopo il successo all’Australian Open che oltre a renderlo il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam ha consolidato la sua leadership nella classifica mondiale, il numero 1 ATP ha deciso di prendersi un meritato periodo di riposo per preparare al meglio il resto della stagione, con il suo ritorno in campo che slitta dunque di una settimana, quando sfiderà il suo rivale Jannik Sinner all’ATP 500 di Doha.

Alcaraz rinuncia al torneo di Rotterdam, l’annuncio del torneo

Alcaraz non difenderà il titolo conquistato l’anno scorso all’ATP 500 di Rotterdam. Una decisione che non sorprende più di tanto visto il titolo conquistato all’Australian Open e che gli permetterà di recuperare energie importanti dopo le fatiche di Melbourne. A dare l’annuncio del forfait di Carlos è stato direttamente il torneo che si disputa nei Paesi Bassi e in programma dal 9 al 15 febbraio: “Carlos Alcaraz non difenderà il suo titolo a Rotterdam. Il campione dell’Australian Open ha stabilito che, dopo gli sforzi delle ultime due settimane, ha bisogno di più tempo per tornare in azione. Auguriamo a Carlos una pronta guarigione”.

Cosa cambia in classifica, Sinner si riavvicina ma di poco

La decisione di Alcaraz comporta anche delle conseguenze in classifica, con Sinner che si riavvicina così al numero 1. Non prendendo parte al torneo di Rotterdam infatti Carlos non potrà difendere i 500 punti del titolo vinto l’anno scorso in finale contro Alex de Minaur. Nonostante Jannik non parteciperà al torneo – che conquistò nel 2024 -, non avendo punti da difendere in quella settimana è sicuro di vedere il distacco accorciarsi da 3350 a 2850.

Alcaraz sfiderà Sinner a Doha

Un distacco comunque ancora considerevole, ma che Sinner potrebbe ridurre ulteriormente nel mese di febbraio. Jannik infatti tornerà in campo dal 16 al 22 febbraio per l’ATP 500 di Doha, torneo al quale avrebbe dovuto prendere parte già l’anno scorso ma che fu costretto a saltare all’ultimo per la sospensione concordata con la WADA. Per riuscirci però l’azzurro sarà chiamato a trionfare. A Doha infatti farà il suo ritorno in campo anche Alcaraz, che – visto il suo stato di forma – è difficile immaginare che venga eliminato prima della finale dove potrebbe esserci un nuovo confronto con Sinner, che in caso di successo contro lo spagnolo nell’atto conclusivo guadagnerebbe ulteriori 270 punti, che ovviamente aumenterebbero in caso di eliminazione precoce di Carlos, che in Qatar difenderà 100 punti.