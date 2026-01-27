Alcaraz, la prima semifinale a Melbourne è una dimostrazione di forza: De Minaur demolito. Ferrero: “Che tristezza”

Il tennista numero 1 al mondo conquista per la prima volta la semifinale agli Australian Open surclassando De Minaur, ora la sfida contro Zverev. E da casa Ferrero guarda con un po’ di malinconia

Una prova di forza, il caldo non impensierisce Carlos Alcaraz e nemmeno un Alex De Minaur che le prova tutte per provare a dare battaglia di fronte al proprio pubblico. Il numero 1 del mondo conquista la sua prima semifinale agli Australian Open e diventa il principale candidato da battere, ora tra lui e la finale c’è il tedesco Zverev.

Prova di forza contro De Minaur

Una partita che poteva diventare complicata per Alcaraz ma ancora una volta lo spagnolo dimostra di essere in una condizione fisica e tecnica di altissimo livello. Il primo set contro l’australiano De Minaur è quello più delicato, Alcaraz conquista due break, cede due volte il servizio ma nel momento decisivo non sbaglia. Dalla parte opposta De Minaur lotta come sempre, prova a dare battaglia anche nel secondo e nel terzo set ma non viene aiutato dal servizio. Per l’aussie diventa una battaglia persa, ogni errore viene punito dallo spagnolo che domina il secondo set per 6-2 e continua a spingere anche nel terzo. Non c’è niente da fare, la prestazione del numero 1 al mondo è impeccabile da tutti i punti di vista. E’ una dimostrazione di forza anche nei confronti dei suoi avversari, a cominciare da Sinner.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Difficile guardarlo giocare”: l’ammissione di Ferrero

Aveva fatto discutere la decisione di Alcaraz di separarsi da Juan Carlos Ferrero, la lunga offseason del tennis ha avuto l’addio tra lo spagnolo e il suo allenatore come uno dei punti caldi. Carlos sembra non aver avuto nessuna difficoltà a ripartire da dove aveva finito, mentre Ferrero dimostra di aver sofferto un po’ di più per questa separazione: “E’ difficile vederlo giocare e vedere tutta la squadra nel box. Non è facile descrivere quello che provo. Ma sono molto contento di come sta giocando, sta continuando a vincere e non ha ancora perso un set. Sta performando a un livello altissimo, gli auguro il meglio”.