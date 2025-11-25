Alcaraz l’avido, l’attacco di Connors sulle esibizioni e l’allarme per l’AO: Raducanu lo lascia solo e trova l’amore

Carlos Alcaraz torna al centro delle critiche per colpa delle esibizioni, con Jimmy Connors che sembra accusarlo di pensare troppo ai soldi e lo avvisa in vista dell'Australian Open dove dovrà vedersela con Sinner

La stagione 2025 di Carlos Alcaraz è ufficialmente conclusa, ma ciò non significa che i suoi tanti tifosi non potranno più vederlo in campo sino al nuovo anno. Recuperato dall’infortunio che lo ha obbligato a saltare la Coppa Davis, il numero 1 al mondo è atteso negli Stati Uniti per due esibizioni che si terranno nel mese di dicembre. Impegni che hanno comportato nuove critiche allo spagnolo, questa volta da Jimmy Connors, che si interroga sul bisogno di tornare in campo dopo gli incredibili guadagni ottenuti in stagione e sulle possibili ripercussioni in vista del primo impegno ufficiale di Alcaraz nel 2026, ovvero l’Australian Open dove potrebbe completare il career grand slam.

Alcaraz, da Connors una nuova frecciatina sulle esibizioni: poi l’allarme sull’AO

Continuano a far discutere le scelte di Alcaraz di riempire il proprio calendario con eventi di esibizione in giro per il mondo. L’ultima critica arriva da Jimmy Connors, che nell’ultima puntata del suo podcast Advantage Connors ha riservato una frecciatina a Carlos per la sua decisione di prendere parte a due esibizioni negli USA a inizio dicembre dopo aver saltato la Coppa Davis per infortunio. “Ha saltato la Coppa Davis, ma il prossimo mese giocherà due esibizioni. È risaputo che il periodo in cui fare soldi sia questo, come se non avesse già guadagnato abbastanza durante la stagione…” il pensiero dell’ex n°1, come a indicare un eccessivo attaccamento ai montepremi – che certamente fanno gola – da parte di Carlos, che però in passato si è più volte difeso dalle critiche sulle esibizioni specificando come per lui non rappresentino affatto un’appuntamento impegnativo quanto un torneo ufficiale né dal punto di vista fisico né mentale.

Connors ha poi evidenziato anche un possibile rischio per Alcaraz, insinuando che potrebbe arrivare all’Australian Open – dove Carlos si gioca la chance di chiudere il career grand slam – non al meglio, eventualità che se dovesse concretizzarsi attirerebbe sullo spagnolo numerose critiche secondo l’ex n°1: “Chissà se arriverà all’Australian Open senza un’adeguata preparazione a causa di queste esibizioni. Puoi fare un sacco di soldi, ma se poi perdi al secondo turno dell’Australian Open riceverai tante critiche”.

Le esibizioni di Alcaraz a dicembre

Le esibizioni a cui fa riferimento Connors sono quelle che vedranno impegnato Alcaraz tra il 7 e l’8 dicembre negli Stati Uniti d’America. La prima è A Racquet at the Rock che si terrà a Newark nel New Jersey e dove affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, la seconda invece sarà il Miami Invitational, dove sfiderà invece l’astro emergente del tennis, Joao Fonseca.

