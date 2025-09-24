Alcaraz avvisa Sinner da Tokyo, mentre Djokovic rilancia la sfida a Jannik e Carlos al Masters 1000 di Shanghai

La sfida tra Sinner e Alcaraz si riaccende anche se a distanza, con il primo impegnato a Pechino e il secondo a Tokyo, da dove ha mandato un messaggio al proprio rivale in vista del prossimo incontro

Carlos Alcaraz vuole mettersi subito alle spalle la delusione per la Laver Cup persa contro il Team World dove decisiva è stata anche la sua sconfitta contro Taylor Fritz che ritrova all’ATP 500 di Tokyo dove punta a conquistare il titolo per allungare la sua striscia di vittorie consecutive nel circuito maggiore. Nel corso della conferenza stampa il numero 1 al mondo ha anche avvisato il rivale Jannik Sinner, mentre alla tournée asiatica prenderà parte anche Novak Djokovic, iscrittosi al Masters 1000 di Shanghai dove punta a sfidare nuovamente lo spagnolo e l’azzurro.

Alcaraz avvisa Sinner: “So che cambierà, sarò pronto a rispondere”

La finale dello US Open è stata la vittoria più a senso unico in favore di Alcaraz contro il rivale Sinner a esclusione di quelle di Roma e Cincinnati dove però l’azzurro si è presentato con evidenti limiti fisici (tanto da doversi ritirare dopo poco durante la seconda). Una sconfitta che obbligherà Jannik a provare a cambiare qualche particolare del proprio gioco per provare a impensierire il nuovo n°1 ATP, cosa di cui Carlos è assolutamente consapevole come dimostrano le sue parole in conferenza stampa all’ATP 500 di Tokyo, durante le quali ha avvisato l’altoatesino che anche lui si farà trovare pronto: “Sono convinto che cambierà le cose tatticamente nella nostra prossima partita. L’ho fatto anch’io, ho cercato di essere un tennista migliore quando ho perso contro di lui a Wimbledon. Sono sicuro che farà lo stesso. Devo essere molto concentrato e pronto a rispondere ai suoi nuovi approcci”.

Alcaraz a Tokyo sulle orme dei Fab4

Ora però nella testa di Alcaraz c’è il torneo di Tokyo, dove dovrà difendere i punti del titolo conquistato l’anno scorso a Pechino, dove invece è iscritto Sinner, con l’obiettivo di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro al fianco di molte leggende di questo sport come i Fab4: “Sono davvero interessato a conoscere la cultura giapponese, visitare parte della città e aggiungere il mio nome alla lista dei vincitori del torneo, insieme a leggende come i Big 3 ed Andy Murray. I giapponesi mi hanno accolto brillantemente; sono persone molto amichevoli”.

Djokovic prenderà parte al Masters di Shanghai: nuova sfida a Jannik e Carlos

Conclusi i tornei di Pechino e Tokyo per Sinner e Alcaraz l’appuntamento successivo sarà rappresentato dal Masters 1000 di Shanghai che si disputerà dall’1 al 12 ottobre. Al torneo cinese prenderà parte anche Djokovic, che – nonostante abbia da tempo espresso la sua volontà di partecipare principalmente solo ai tornei del grande slam – è intenzionato a misurarsi ancora una volta con i due dominatori del tennis mondiale, consapevole, come aveva ammesso dopo la sconfitta allo US Open, di avere maggiori chance nei tornei al meglio dei tre set: “Al meglio dei cinque set per me difficilissimo giocarci specialmente nelle fasi finali degli Slam. Credo di avere più possibilità due-su-tre, nei tornei di una settimana o nei Masters 1000 con i giorni di riposo”. Se così sarà davvero però ce lo potrà dire solo il tempo. Una cosa certa però è che Nole sarà certamente la principale alternativa a Jannik e Carlos come confermato anche durante tutto il resto della stagione.