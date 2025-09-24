Virgilio Sport
TENNIS

Alcaraz avvisa Sinner da Tokyo, mentre Djokovic rilancia la sfida a Jannik e Carlos al Masters 1000 di Shanghai

La sfida tra Sinner e Alcaraz si riaccende anche se a distanza, con il primo impegnato a Pechino e il secondo a Tokyo, da dove ha mandato un messaggio al proprio rivale in vista del prossimo incontro

Pubblicato:

Matteo Morace

Matteo Morace

Live Sport Specialist

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Carlos Alcaraz vuole mettersi subito alle spalle la delusione per la Laver Cup persa contro il Team World dove decisiva è stata anche la sua sconfitta contro Taylor Fritz che ritrova all’ATP 500 di Tokyo dove punta a conquistare il titolo per allungare la sua striscia di vittorie consecutive nel circuito maggiore. Nel corso della conferenza stampa il numero 1 al mondo ha anche avvisato il rivale Jannik Sinner, mentre alla tournée asiatica prenderà parte anche Novak Djokovic, iscrittosi al Masters 1000 di Shanghai dove punta a sfidare nuovamente lo spagnolo e l’azzurro.

Alcaraz avvisa Sinner: “So che cambierà, sarò pronto a rispondere”

La finale dello US Open è stata la vittoria più a senso unico in favore di Alcaraz contro il rivale Sinner a esclusione di quelle di Roma e Cincinnati dove però l’azzurro si è presentato con evidenti limiti fisici (tanto da doversi ritirare dopo poco durante la seconda). Una sconfitta che obbligherà Jannik a provare a cambiare qualche particolare del proprio gioco per provare a impensierire il nuovo n°1 ATP, cosa di cui Carlos è assolutamente consapevole come dimostrano le sue parole in conferenza stampa all’ATP 500 di Tokyo, durante le quali ha avvisato l’altoatesino che anche lui si farà trovare pronto: “Sono convinto che cambierà le cose tatticamente nella nostra prossima partita. L’ho fatto anch’io, ho cercato di essere un tennista migliore quando ho perso contro di lui a Wimbledon. Sono sicuro che farà lo stesso. Devo essere molto concentrato e pronto a rispondere ai suoi nuovi approcci”.

Alcaraz a Tokyo sulle orme dei Fab4

Ora però nella testa di Alcaraz c’è il torneo di Tokyo, dove dovrà difendere i punti del titolo conquistato l’anno scorso a Pechino, dove invece è iscritto Sinner, con l’obiettivo di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro al fianco di molte leggende di questo sport come i Fab4: “Sono davvero interessato a conoscere la cultura giapponese, visitare parte della città e aggiungere il mio nome alla lista dei vincitori del torneo, insieme a leggende come i Big 3 ed Andy Murray. I giapponesi mi hanno accolto brillantemente; sono persone molto amichevoli”.

Djokovic prenderà parte al Masters di Shanghai: nuova sfida a Jannik e Carlos

Conclusi i tornei di Pechino e Tokyo per Sinner e Alcaraz l’appuntamento successivo sarà rappresentato dal Masters 1000 di Shanghai che si disputerà dall’1 al 12 ottobre. Al torneo cinese prenderà parte anche Djokovic, che – nonostante abbia da tempo espresso la sua volontà di partecipare principalmente solo ai tornei del grande slam – è intenzionato a misurarsi ancora una volta con i due dominatori del tennis mondiale, consapevole, come aveva ammesso dopo la sconfitta allo US Open, di avere maggiori chance nei tornei al meglio dei tre set: “Al meglio dei cinque set per me difficilissimo giocarci specialmente nelle fasi finali degli Slam. Credo di avere più possibilità due-su-tre, nei tornei di una settimana o nei Masters 1000 con i giorni di riposo”. Se così sarà davvero però ce lo potrà dire solo il tempo. Una cosa certa però è che Nole sarà certamente la principale alternativa a Jannik e Carlos come confermato anche durante tutto il resto della stagione.

Alcaraz avvisa Sinner da Tokyo, mentre Djokovic rilancia la sfida a Jannik e Carlos al Masters 1000 di Shanghai Coppa Davis 2025, Sinner-Alcaraz possibile solo in finale: calendario e avversarie Italia Final 8

Leggi anche:

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio