Alcaraz avvisa Sinner da Tokyo, mentre Djokovic rilancia la sfida a Jannik e Carlos al Masters 1000 di Shanghai

Carlos Alcaraz vuole mettersi subito alle spalle la delusione per la Laver Cup persa contro il Team World dove decisiva è stata anche la sua sconfitta contro Taylor Fritz che ritrova all’ATP 500 di Tokyo dove punta a conquistare il titolo per allungare la sua striscia di vittorie consecutive nel circuito maggiore. Nel corso della conferenza stampa il numero 1 al mondo ha anche avvisato il rivale Jannik Sinner, mentre alla tournée asiatica prenderà parte anche Novak Djokovic, iscrittosi al Masters 1000 di Shanghai dove punta a sfidare nuovamente lo spagnolo e l’azzurro.
Alcaraz avvisa Sinner: “So che cambierà, sarò pronto a rispondere”
La finale dello US Open è stata la vittoria più a senso unico in favore di Alcaraz contro il rivale Sinner a esclusione di quelle di Roma e Cincinnati dove però l’azzurro si è presentato con evidenti limiti fisici (tanto da doversi ritirare dopo poco durante la seconda). Una sconfitta che obbligherà Jannik a provare a cambiare qualche particolare del proprio gioco per provare a impensierire il nuovo n°1 ATP, cosa di cui Carlos è assolutamente consapevole come dimostrano le sue parole in conferenza stampa all’ATP 500 di Tokyo, durante le quali ha avvisato l’altoatesino che anche lui si farà trovare pronto: “Sono convinto che cambierà le cose tatticamente nella nostra prossima partita. L’ho fatto anch’io, ho cercato di essere un tennista migliore quando ho perso contro di lui a Wimbledon. Sono sicuro che farà lo stesso. Devo essere molto concentrato e pronto a rispondere ai suoi nuovi approcci”.
Alcaraz a Tokyo sulle orme dei Fab4
Ora però nella testa di Alcaraz c’è il torneo di Tokyo, dove dovrà difendere i punti del titolo conquistato l’anno scorso a Pechino, dove invece è iscritto Sinner, con l’obiettivo di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro al fianco di molte leggende di questo sport come i Fab4: “Sono davvero interessato a conoscere la cultura giapponese, visitare parte della città e aggiungere il mio nome alla lista dei vincitori del torneo, insieme a leggende come i Big 3 ed Andy Murray. I giapponesi mi hanno accolto brillantemente; sono persone molto amichevoli”.
Djokovic prenderà parte al Masters di Shanghai: nuova sfida a Jannik e Carlos
Conclusi i tornei di Pechino e Tokyo per Sinner e Alcaraz l’appuntamento successivo sarà rappresentato dal Masters 1000 di Shanghai che si disputerà dall’1 al 12 ottobre. Al torneo cinese prenderà parte anche Djokovic, che – nonostante abbia da tempo espresso la sua volontà di partecipare principalmente solo ai tornei del grande slam – è intenzionato a misurarsi ancora una volta con i due dominatori del tennis mondiale, consapevole, come aveva ammesso dopo la sconfitta allo US Open, di avere maggiori chance nei tornei al meglio dei tre set: “Al meglio dei cinque set per me difficilissimo giocarci specialmente nelle fasi finali degli Slam. Credo di avere più possibilità due-su-tre, nei tornei di una settimana o nei Masters 1000 con i giorni di riposo”. Se così sarà davvero però ce lo potrà dire solo il tempo. Una cosa certa però è che Nole sarà certamente la principale alternativa a Jannik e Carlos come confermato anche durante tutto il resto della stagione.