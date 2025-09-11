Alcaraz sfida Sinner anche nel gossip: il flirt con Brooks Nader oscura Laila Hasanovic, Raducanu dimenticata

Il campione spagnolo sarebbe legato da una storia con la modella Brooks Nader, in passata “avvicinata” anche a Sinner: dopo gli US Open, Carlos al centro della scena

Fama, successo, soldi e…anche amore. Carlos Alcaraz vive il suo momento magico sotto sotto il profilo personale. Dagli Stati Uniti infatti rimbalzano le voci sulla presunta storia d’amore che il tennista spagnolo starebbe vivendo con la modella di Sports Illustrated, Brooks Nader.

Le voci da New York

Stavolta il mondo del gossip non riguarda Jannik Sinner, bensì il suo rivale Carlos Alcaraz. Da New York rimbalzano voci sulla vita sentimentale dello spagnolo che paiono anche abbastanza fondate. E riguardano Brooks Nader. La modella di Sports Illustrated era stata “avvicinata” dai tabloid anche a Jannik Sinner ma ora è stato rivelato che in realtà il suo legame con il tennis e con i recenti US Open, riguarda il tennista spagnolo. A rivelarlo la sorella Grace Ann: “Le voci sono vere, non so se possiamo parlare di una vera e propria relazione. Ma in questo momento Carlos è l’uomo del giorno per lei”. In realtà propor la sorella di Brooks aveva fatto intendere che il rapporto potesse essere nato con Sinner sostenendo “fa rima con winner”. Ma ora ha cambiato versione.

Il rapporto con Emma Raducanu

Una novità quella per Carlos Alcaraz che fino a questo momento era stato solo sfiorato dal mondo del gossip. Qualche mese fa per lo spagnolo si era parlato di una presunta “amicizia speciale” con Emma Raducanu, la tennista 22enne inglese. Voci che però erano nate soprattutto in relazione della loro partecipazione al torneo di doppio misto agli US Open. Tra i due sembra invece esserci un’amicizia che parte da molto lontano ma che non è andato oltre quello.

Sinner e Laila oscurati

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è uno degli argomenti più caldi non solo nel mondo del tennis ma dello sport in generale. I due tennisti sono legati da un ottimo rapporto di stima e di competizione. Gli ultimi giorni sono stati tutti per lo spagnolo capace di vincere il suo secondo slam stagionale e di prendersi il numero 1 della classifica ATP con la sfida tra i due rimandata ai prossimi appuntamenti. E di loro ovviamente ora si occupa anche il mondo del gossip come successo anche per Jannik che negli ultimi giorni è stato avvistato insieme a Laila Hasanovic.