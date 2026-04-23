Alcaraz, l'ex coach di Serena Williams smonta una bufala sull'infortunio e intanto Sinner scappa da TikTok

In tanti hanno detto la loro sull’infortunio di Carlos Alcaraz, un incidente di percorso costato allo spagnolo la vetta della classifica ATP – che avrebbe riconquistato vincendo l’ATP 500 di Barcellona – e che ha costretto lo stesso Alcaraz a rinunciare al Masters 1000 di Madrid. La stessa partecipazione agli Internazionali di Roma e al Roland Garros di Parigi è da considerare a rischio. Ma quali sono le effettive condizioni di Carlitos? Ed è vero che si sarebbe infortunato per l’eccesso di impegni e per le troppe partite? Una teoria, questa, che un ex super coach del circuito, Rick Macci, ha inteso smentire con decisione.
- Rick Macci difende Carlos Alcaraz sull'infortunio
- La confessione di Jannik Sinner: "Non mi piace TikTok"
- La passione di Sinner per Youtube: "Mi tengo informato"
Rick Macci difende Carlos Alcaraz sull’infortunio
Attraverso un post sul suo account X, l’ex allenatore di Serena Williams ha preso le difese di Alcaraz: “Il mago spagnolo sarà al 100% e tutte le speculazioni sul fatto che stia giocando troppo e che le esibizioni siano state la causa dell’infortunio sono una reazione esagerata e dettata dall’inesperienza”. Macci ha spiegato infatti che di solito s’infortuna non chi gioca troppo, ma chi gioca troppo poco: “Se non giochi abbastanza, hai più probabilità di infortunarti. Gli infortuni fanno parte dello sport. Carlos, suo padre e il team sanno come giocare e cosa fare. Non è stato l’aver giocato troppo a causare l’infortunio“.
La confessione di Jannik Sinner: “Non mi piace TikTok”
Quindi una previsione sul ritorno in campo di Carlitos, che non dovrebbe essere troppo lontano: “Fermarsi a guardare indietro e rimuginare su ciò che sarebbe potuto, dovuto o voluto essere è sciocco. Il mago tornerà presto in pista senza voltarsi indietro e raggiungerà la doppia cifra di Slam”. Insomma, per Macci Alcaraz dovrebbe essere in campo a Parigi, mentre chi sicuramente non sarà su TikTok è Jannik Sinner. In una lunga intervista a El Mundo il campione italiano ha illustrato il suo rapporto coi social: “Non appartengo alla generazione di TikTok. Se ho bisogno di distrarmi durante un torneo, chiamo un amico, gioco alla PlayStation o guardo semplicemente Youtube per un po”.
La passione di Sinner per Youtube: “Mi tengo informato”
Proprio Youtube è il “canale” che Sinner utilizza di più: “Mi piace guardare video lunghi in cui si trattano diversi argomenti, dalla divulgazione scientifica alla geopolitica e anche cose più profonde. Il mondo sta cambiando molto, è importante essere informati su tutto. Guardo spesso anche interviste o vlog di altri atleti e credo sia bello condividere anche le mie esperienze. Ogni settimana vivo esperienze diverse, ambienti diversi, persone diverse. Andiamo nelle stesse città ogni anno, ma è bello conoscerle meglio ogni volta che torniamo, scoprire nuovi posti ed esplorare meglio il territorio“.