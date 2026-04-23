Alcaraz, l'ex coach di Serena Williams smonta una bufala sull'infortunio e intanto Sinner scappa da TikTok

Quando torna Carlitos? Rick Macci azzarda una previsione e attacca chi aveva accusato lo spagnolo per le troppe esibizioni. Nel frattempo Jannik si tiene lontano dai social.

In tanti hanno detto la loro sull’infortunio di Carlos Alcaraz, un incidente di percorso costato allo spagnolo la vetta della classifica ATP – che avrebbe riconquistato vincendo l’ATP 500 di Barcellona – e che ha costretto lo stesso Alcaraz a rinunciare al Masters 1000 di Madrid. La stessa partecipazione agli Internazionali di Roma e al Roland Garros di Parigi è da considerare a rischio. Ma quali sono le effettive condizioni di Carlitos? Ed è vero che si sarebbe infortunato per l’eccesso di impegni e per le troppe partite? Una teoria, questa, che un ex super coach del circuito, Rick Macci, ha inteso smentire con decisione.

Rick Macci difende Carlos Alcaraz sull’infortunio

Attraverso un post sul suo account X, l’ex allenatore di Serena Williams ha preso le difese di Alcaraz: “Il mago spagnolo sarà al 100% e tutte le speculazioni sul fatto che stia giocando troppo e che le esibizioni siano state la causa dell’infortunio sono una reazione esagerata e dettata dall’inesperienza”. Macci ha spiegato infatti che di solito s’infortuna non chi gioca troppo, ma chi gioca troppo poco: “Se non giochi abbastanza, hai più probabilità di infortunarti. Gli infortuni fanno parte dello sport. Carlos, suo padre e il team sanno come giocare e cosa fare. Non è stato l’aver giocato troppo a causare l’infortunio“.

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La confessione di Jannik Sinner: “Non mi piace TikTok”

Quindi una previsione sul ritorno in campo di Carlitos, che non dovrebbe essere troppo lontano: “Fermarsi a guardare indietro e rimuginare su ciò che sarebbe potuto, dovuto o voluto essere è sciocco. Il mago tornerà presto in pista senza voltarsi indietro e raggiungerà la doppia cifra di Slam”. Insomma, per Macci Alcaraz dovrebbe essere in campo a Parigi, mentre chi sicuramente non sarà su TikTok è Jannik Sinner. In una lunga intervista a El Mundo il campione italiano ha illustrato il suo rapporto coi social: “Non appartengo alla generazione di TikTok. Se ho bisogno di distrarmi durante un torneo, chiamo un amico, gioco alla PlayStation o guardo semplicemente Youtube per un po”.

La passione di Sinner per Youtube: “Mi tengo informato”

Proprio Youtube è il “canale” che Sinner utilizza di più: “Mi piace guardare video lunghi in cui si trattano diversi argomenti, dalla divulgazione scientifica alla geopolitica e anche cose più profonde. Il mondo sta cambiando molto, è importante essere informati su tutto. Guardo spesso anche interviste o vlog di altri atleti e credo sia bello condividere anche le mie esperienze. Ogni settimana vivo esperienze diverse, ambienti diversi, persone diverse. Andiamo nelle stesse città ogni anno, ma è bello conoscerle meglio ogni volta che torniamo, scoprire nuovi posti ed esplorare meglio il territorio“.