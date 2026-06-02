Alcaraz di nuovo in campo, lo speciale allenamento per velocizzare il rientro: quando ripartirà la sfida a Sinner

Prosegue il recupero dall'infortunio al polso per Alcaraz, tornato ad allenarsi e a impugnare la racchetta...con la sinistra. Obiettivo realistico tornare competitivo per lo US Open

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Lontano dai campi che circa dodici mesi lo fa lo avevano incoronato al termine di una delle finali slam più belle nella storia del tennis, Carlos Alcaraz sta continuando il suo recupero dall’infortunio al polso destro rimediato all’ATP 500 di Barcellona. Recupero che sembra proseguire secondo aspettative, come lascia intendere un recente carosello pubblico su Instagram dallo stesso spagnolo in cui mostra anche come sia tornato ad allenarsi in campo e a impugnare la racchetta, anche se con la mano sinistra, mentre la destra rimane ancora bloccata da un tutore.

Alcaraz torna ad allenarsi in campo

Dopo un periodo di totale astinenza dai campi in seguito al grave infortunio al polso rimediato lo scorso aprile a Barcellona, Alcaraz è tornato ad allenarsi calcando nuovamente un campo da tennis. In un carosello pubblicato su Instagram l’1 giugno Carlos ha condiviso anche alcune immagini di se stesso alla sua accademia mentre faceva alcuni esercizi impugnando la racchetta con la mano sinistra.

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Perché lo speciale allenamento può aiutare Carlos

Un allenamento dovuto alla necessità di non stressare un polso destro ancora in fase di ripresa, ma utile anche a migliorare le condizioni dell’arto infortunato. Questo speciale allenamento si chiama infatti cross-education e sfrutta il fenomeno neuromuscolare per cui allenare un arto aiuta a migliorare forza, coordinazione e attivazione anche dell’altro, aspetto che permette ad Alcaraz di lavorare – senza rischiare ricadute -, anche se ovviamente in maniera molto parziale, sul polso infortunato.

Quando può avvenire il rientro di Alcaraz

Tutto ciò porta a pensare che il recupero di Alcaraz stia procedendo secondo aspettative e questa non può che essere una buona notizia per il mondo del tennis. Ovviamente parlare di rientro è ancora prematuro, ma a questo punto non pare impossibile rivedere Carlos in campo già in estate. Come annunciato tempo fa lo spagnolo dopo aver saltato praticamente tutta la stagione su terra rossa rinuncerà anche a quella sull’erba, con l’obiettivo di tornare in campo sul cemento nordamericano.

Difficile infatti che Carlos decida di rientrare per i tornei seguenti a Wimbledon, più probabile invece che la sfida con Jannik Sinner possa riprendere a partire dal Masters 1000 di Montreal (2-13 agosto) o Cincinnati (13-23 agosto), di cui è anche campione in carica, per arrivare preparato allo US Open dove dovrà difendere il titolo della passata stagione. Da non escludere magari anche un ritorno più soft per mettersi alla prova, magari anche solo in doppio, all’ATP 500 di Washington che si terrà dal 27 luglio al 2 agosto.