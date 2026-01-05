Alcaraz fa attendere Sinner per un capriccio, rinviato l'arrivo in Corea: l'esibizione andrà in chiaro in tv

Carlos sconvolge il programma della prima sfida del 2026 contro Jannik: il 6 gennaio vuol stare in famiglia per il "Dìa de los Reyes Magos" e scartare i regali come un bambino.

Manca sempre meno alla prima uscita dell’anno di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, prevista per le 8 italiane di sabato 10 gennaio in Corea del Sud. L’attesa è spasmodica e per uno dei protagonisti sarà un pochino più lunga del previsto: Carlitos, infatti, ha pensato bene di rinviare all’ultimo momento la prevista partenza per il paese asiatico. Il motivo? Un capriccio. Sinner, insomma, dovrà aspettare qualche giorno in più per salutare il “quasi amico” e rivale, con cui – probabilmente – darà vita a una lunga serie di epici confronti anche nel corso del 2026, sulla falsariga di quanto già accaduto nel 2025.

Alcaraz, partenza rinviata per il “Dìa de los Reyes Magos”

Qualche tempo fa l’entourage di Alcaraz aveva fatto sapere agli organizzatori dell’esibizione che avrebbe raggiunto la Corea all’inizio di questa settimana. I programmi, nel frattempo, sono cambiati. E chissà che il divorzio da Ferrero non abbia “favorito” questo cambiamento di rotta. Carlos, infatti, s’è ricordato che il 6 gennaio cade il “Dìa de los Reyes Magos”, il “Giorno dei Re Magi”, l’equivalente della “Befana” italiana. In Spagna si tratta di una festività molto sentita, in cui i bimbi aspettano i doni portati – appunto – dai Re Magi. Alcaraz, come un bambino, ha espresso il desiderio di scartare i suoi regali in famiglia, a Murcia. Partirà per la Corea soltanto mercoledì 7.

Sinner contro Alcaraz, grande attesa nella Corea del Sud

Alcaraz e Sinner torneranno ad affrontarsi poco meno di due mesi dopo l’ultimo confronto, la finale delle ATP Finals di Torino. E sarà la prima volta per entrambi in Corea del Sud, paese ricco dal punto di vista economico ma privo di un torneo ATP di spessore. La supersfida tra i due giovani dominatori del tennis mondiale è in calendario in una delle arene più capienti del paese, l’Incheon Inspire Arena, nell’hinterland di Seul, e calamiterà le attenzioni degli appassionati di tutto il mondo. Anche in Italia, naturalmente, c’è grande attesa per l’evento. E ci sarà la possibilità di gustarlo anche in chiaro.

Sinner-Alcaraz in diretta tv su Supertennis, Sky e NOW

La sfida-esibizione tra il numero 1 e il numero 2 della classifica ATP andrà infatti in onda in pay-tv su Sky (Sky Sport Tennis) e su NOW, ma anche in chiaro sul digitale terrestre di SuperTennis, il canale della Federazione Italiana Tennis e Padel di Angelo Binaghi. Un bel “regalo” agli appassionati, che avranno l’opportunità di assistere al match tra i due migliori interpreti del circuito anche se l’adrenalina e le emozioni, inevitabilmente, non saranno le stesse degli impegni ufficiali. Per quelle biognerà attendere qualche altro giorno, con l’inizio degli Australian Open preceduti dal Million Dollar 1 Point Slam: Sinner e Alcaraz saranno protagonisti in entrambi i casi.