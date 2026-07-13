Alcaraz celebra Sinner, ma per Becker e Rusedski Carlitos rischia di saltare anche lo US Open. Musetti rientra a Washington

Alcaraz celebra il trionfo a Wimbledon di Sinner, che si augura di poterlo rivedere presto in campo. Secondo Becker e Rusedski però il rientro di Carlos allo US Open è tutt'altro che scontato, contrariamente a quello di Musetti

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Obbligato ancora ai box per l’infortunio rimediato al polso destro lo scorso aprile, Carlos Alcaraz ha celebrato a distanza il trionfo a Wimbledon di Jannik Sinner, il quale pure ha speso belle parole per il suo amico-rivale, augurandosi di poterlo rivedere presto in campo. Secondo Greg Rusedski e Boris Becker però il rientro dello spagnolo non è così vicino, tanto che anche una loro sfida allo US Open è tutt’altro che probabile a loro parere. Chi invece dovrebbe aver smaltito l’infortunio è Lorenzo Musetti, apparso tra gli iscritti dell’ATP 500 di Washington.

Il bello scambio di pensieri tra Sinner e Alcaraz

Che quella tra Sinner e Alcaraz sia una delle rivalità più belle e sane nel panorama sportivo attuale è cosa nota da tempo e anche in occasione del trionfo a Wimbledon di Jannik ne abbiamo avuto l’ennesima conferma, con l’azzurro che in conferenza stampa ha voluto spendere belle parole per il rivale ancora fermo ai box augurandosi di poterlo rivedere presto in campo: “Speriamo che anche Carlos torni, perché il tennis ha bisogno di lui”.

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Belle parole alle quali hanno fatto seguito quelle di Alcaraz, che attraverso una storia sul proprio profilo Instagram ha condiviso le immagini della celebrazione di Sinner facendogli i complimenti per l’ennesimo incredibile traguardo della sua carriera: “Congratulazioni a Jannik e al suo team! Godetevi il momento!”.

I dubbi di Becker e Rusedski sulle condizioni di Alcaraz

La speranza di tutti gli appassionati è però che Wimbledon sia stato l’ultimo slam senza Alcaraz e che i due grandi rivali possano tornare ad affrontarsi già allo US Open. Nonostante le prima immagini di Carlos mentre colpisce una pallina impugnando la racchetta con la mano destra, Becker però non appare così certo che il rientro dello spagnolo sia così vicino: “Sono contento che abbia ricominciato a colpire un po’ la pallina, ma il suo rientro mi sembra ancora piuttosto lontano”.

Ancora più dubbioso appare essere Rusedski, che in un intervento al podcast Off Court si è detto scettico riguardo la possibilità di vederlo giocare a New York: “Sarei molto sorpreso se Carlos giocasse gli Us Open. Ho guardato i video di allenamento e colpisce la palla ancora con poca forza, fa determinati movimenti quando la tocca e nei video non ha mai postato mentre effettuava un servizio. Faceva il movimento completo, facendo cadere la pallina e poi ripartiva. Il video che ha pubblicato mi genera più domande che risposte e mi fa pensare che ci sia qualcosa di molto serio se non riesce a colpire la palla bene”.

Musetti prepara il rientro a Washington

Se il rientro di Alcaraz potrebbe essere più lontano del previsto, quello di Musetti potrebbe essere invece ormai alle porte. L’azzurro, che in stagione è stato molto condizionato dagli infortuni che lo hanno obbligato a ritirarsi – in corso d’opera come all’Australian Open o prima ancora di poter scendere in campo come al Roland Garros e a Wimbledon – da tutti i tornei dello slam finora disputati, risulta infatti iscritto nell’entry list dell’ATP 500 di Washington che si terrà nella capitale statunitense dal 27 luglio al 2 agosto e che potrebbe dunque segnare il suo ritorno alle competizioni, da cui manca dagli Internazionali d’Italia, in un torneo altamente competitivo vista la presenza di quattro top-10 come Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medvedev e Taylor Fritz e che offrirebbe subito un ottimo banco di prova in vista dello US Open.