Cincinnati, Alcaraz non ha dimenticato Wimbledon: “Spero che non succeda mai più”. L’avvertimento a Sinner

Il tennista spagnolo torna a parlare della sconfitta di Londra e ora prepara l’assalto al numero 1 del mondo sul cemento americano: “Lasciamo che gli altri parlino della nostra rivalità”

Carlos Alcaraz non ha dimenticato Wimbledon. Sull’erba inglese è arrivata una sconfitta forse inaspettata per lo spagnolo, sicuramente inedita visto che è la prima volta che finiva ko nella finale di uno slam. Ma come fatto da Sinner dopo il Roland Garros, anche per Carlos è il momento di voltare pagina e pensare ai prossimi impegni a cominciare da Cincinnati.

La rivalità con Sinner

Ridono e scherzano come due vecchi amici, si raccontano delle vacanze appena trascorse tra un allenamento e l’altro e per loro i social hanno già coniato il nome di “Sincaraz”. Del resto i risultati parlano chiaro visto che Sinner e Alcaraz si sono “spartiti” la vittoria negli ultimi sette slam che sono andati in scena con l’azzurro a quota 4 e lo spagnolo a 3. Una rivalità che per molti è destinata a durare anni e che non sembra essere un peso per nessuno dei due.

Lo stesso Alcaraz non fa mistero di godersi questo confronto: “Stiamo ottenendo entrambi degli ottimi risultati e sono molto contento di come si sta costruendo questa rivalità. Penso che avremo molti anni davanti per continuare a farlo. Lasciamo che siano gli altri a parlare di noi, io non ci penso più di tanto”.

La sconfitta di Wimbledon

A Parigi era stato Jannik Sinner a ingoiare un boccone molto amaro per il ko in finale del Roland Garros, a Londra Alcaraz ha dovuto assaggiare la stessa medicina: “Perdere la finale di uno slam è stata una situazione nuova per me ma bisogna essere preparati anche a questo. Ovviamente è una cosa che non vuoi che succeda ma ho lascio il campo orgoglioso e sorridente. Ho pensato al fatto che tutti i giocatori nella storia del tennis hanno dovuto fare i conti con una situazione del genere. Mi ci è voluta qualche ora per superarla, sapendo che ho alcune cose da migliorare. Ma posso solo essere grato per avere giocato quella partita. Sono orgoglioso di quello che ho fatto”.

L’avvertimento a Sinner

Ci sono gli US Open ora sullo sfondo, dopo aver saltato Toronto Carlos Alcaraz torna in pista a Cincinnati con un obiettivo molto preciso in testa e quello che sembra un chiaro avvertimento nei confronti di Sinner: “Sono soddisfatto di quello che ho fatto fino a questo momento e voglio continuare su questa strada. Ci sono delle cose che vorrei migliorare nel mio tennis ma la cosa più importante è quella di riuscire a continuare a portare gioia in campo e vivere al meglio i tornei più importanti. L’obiettivo fino a fine stagione è quello di riuscire a tornare al primo posto nella classifica ATP”.